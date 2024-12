Kenneth Perez vol ongeloof: ‘Hier word je toch helemaal gek van?’

Kenneth Perez heeft met stijgende verbazing naar de vrije trap van . De verdediger van Sparta Rotterdam mocht bij een 1-0 achterstand tegen PEC Zwolle een vrije trap nemen op de helft van de Zwollenaren om zo nog iets te proberen richting een gelijkmaker. De 23-jarige Van der Kust verprutste de standaardsituatie, waarna scheidsrechter Ingmar Oostrom affloot.

De vrije trap van Van der Kust wordt bij Dit was het Weekend op ESPN bestempeld als ‘slechtste vrije trap van het seizoen’. “Hier word je toch helemaal gek van?”, begint Perez vervolgens kritisch. “Dit is je allerlaatste kans op iets. Breng hem in, waardoor je iets kunt doen. Wat doet Van der Kust? Niemand is klaar en hij neemt hem snel op Neghli, die er ook niet klaar voor stond, waardoor die bal uitging en de wedstrijd afgelopen was. Daar word je toch helemaal gek van?

Artikel gaat verder onder video

“Weet je waarom hij (Van der Kust, red.) hem niet zag? Omdat hij hem zo snel nam. Iedereen is onderweg naar de zestien om goed te gaan staan en Van der Kust neemt hem”, vervolgt de Deense analist zijn verbazing. “Dit is bijna ongelooflijk”, haakt presentator Jan Joost van Gangelen in. “Dit kan niet”, vult Marciano Vink aan. “Marciano, die zou je toch niet opstellen de volgende keer?” richt Perez zich tot tafelgenoot. “Het is jammer dat de wedstrijd afgelopen is, anders zou je hem gelijk wisselen”, stelt Vink tot besluit.

