Maurice Steijn is kritisch op eigen speler en gaat hem maandag iets duidelijk maken

Sparta-trainer Maurice Steijn was zaterdagavond na afloop van het uitduel met PEC Zwolle niet te spreken over de manier waarop reageerde op zijn voortijdige wissel. De Belg slaagde er opnieuw niet in zijn ploeg bij de hand te nemen en moest na 66 minuten plaatsmaken voor Shunsuke Mito. Verschueren was zichtbaar niet blij met zijn wissel, maar Steijn is van mening dat de aanvallende middenvelder desondanks ‘gewoon’ tempo moest maken.

De rentree van Steijn, die bij Sparta Rotterdam het stokje overnam van de ontslagen Jeroen Rijsdijk, is vooralsnog geen succes. De voormalig trainer van onder meer ADO Den Haag en Ajax ‘debuteerde’ met een nederlaag in Groningen, verloor vorige week op eigen veld van AZ en moest zaterdagavond met zijn ploeg zijn meerdere erkennen in PEC Zwolle (1-0). Sparta had in de eerste helft nog wel een overwicht en via Camiel Neghli de beste kans op de openingstreffer, maar werd in het eerste kwartier na de rust overlopen door de thuisploeg en kreeg in die fase ook de 1-0 om de oren.

Sparta slaagde er vervolgens niet in om het PEC Zwolle écht lastig te maken en kwam eigenlijk geen moment in de buurt van de gelijkmaker. Steijn had halverwege de tweede helft genoeg gezien en haalde naast Teo Quintero ook Verschueren naar de kant. De aanvallende middenvelder uit België was in het afgelopen seizoen nog goed voor negen doelpunten en drie assists, maar wist in de huidige jaargang tot op heden alleen in de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Hercules het doel te vinden. Verschueren kwam er ook tegen PEC Zwolle niet aan te pas en dat was voor Steijn reden om hem voortijdig naar de kant te halen.

Verschueren reageerde gefrustreerd op zijn wissel. Hij sjokte naar de kant en smeet eenmaal bij de reservebank een bidon hard op de grond. “Dat mag ook. Zoals hij boos mag zijn als ik hem wissel mag ik ook mensen wisselen”, zo reageerde Steijn na afloop voor de camera van ESPN op de reactie van Verschueren na zijn wissel. “Ik was niet tevreden over Arno. Hij is gewoon ongelukkig in de uitvoering op dit moment. Op de training hebben we Mohamed Nassoh en Camiel Neghli op tien gehad en die hebben het gewoon uitstekend ingevuld op de training, dus je gaat ook iets anders proberen omdat er vanuit die positie ook niet echt meer iets dreigends kwam”, zo verklaarde Steijn de wissel van Verschueren.

Verschueren moest ‘tempo’ maken

De oefenmeester was echter niet blij met de manier waarop Verschueren naar de kant liep. “Het enige wat ik vind is dat wanneer je achterstaat je in ieder geval tempo moet maken om van het veld te lopen. Dan vind ik niet dat je het veld af moet wandelen, ondanks dat je boos bent. Dan moet je gewoon tempo maken, dus dat zal hij van mij te horen krijgen maandag”, zo liet Steijn er geen misverstand over bestaan. De spelers van Sparta zullen nog wel meer te horen krijgen, want het loopt al tijden voor geen meter. De laatste competitiezege dateert van 21 september en daardoor vinden de Rotterdammers zich momenteel terug op de zestiende plaats. Tot de winterstop spelen ze in de competitie nog tegen NAC Breda, NEC en Ajax en in de tweede ronde van de KNVB-beker wacht nog een thuisduel met Go Ahead Eagles.

