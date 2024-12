Steijn mag oud-Ajacied niet naar Sparta halen door incidenten in jaren negentig

Maurice Steijn heeft geprobeerd om Winston Bogarde toe te voegen aan de technische staf van Sparta, weet Hugo Borst. De clubleiding van Sparta was daar echter geen voorstander van en zou een stokje hebben gestoken voor de komst van Bogarde. Incidenten uit het verleden worden Bogarde nog altijd nagedragen op Het Kasteel.

Borst, een van ’s lands meest prominente Sparta-supporters, doet die onthulling zaterdagavond bij De Eretribune. “Ik moet me niet te veel opwinden, want dat wordt me niet in dank afgenomen. Ik ben te kritisch als Spartaan, vindt men op Het Kasteel. Maar ik weet dat Bogarde is gebeld door Steijn om de verdedigers wat beter te maken. Er is ook een gesprek geweest met de technisch directeur”, vertelt Borst.

De analist heeft zelf ook gebeld met Bogarde en een ‘ontzettend leuk’ gesprek met hem gevoerd. Daarin kwam echter ook naar voren dat Bogarde vanwege oude incidenten is afgezegd. Toen Bogarde in 1994 als verdediger overstapte van Sparta naar Ajax, spande hij een arbitragezaak aan om een deel van de transfersom op te eisen. In 1996, als speler van Ajax, raakte hij betrokken bij een vechtpartij na een 3-3 gelijkspel op bezoek bij Sparta. Bogarde liet zich destijds op weg naar de spelersbus provoceren door enkele Sparta-supporters, maar werd niet fysiek gewelddadig.

“Hij is vooralsnog afgezegd omdat er in het verleden twee dingen zijn gebeurd. Ooit, dertig jaar geleden, heeft hij op Het Kasteel zijn jasje uitgedaan omdat zijn maat Patrick Kluivert werd bedreigd door een Sparta-supporter. Hij stond toen in de mathouding. Daar kwamen ze mee als kritiek. ‘Iemand die dat heeft gedaan, hoeven we niet terug te hebben’, was de boodschap. Daarnaast is hij zo brutaal geweest om een arbitragezaak aan te spannen. Winston vertelde me dat hij recht had op tien procent van de transfersom van 3,2 miljoen gulden. Dat gaf Sparta hem niet. Hij zei dat hij nu niet bij Sparta aan de slag kan omdat dit in het verleden is gebeurd. Jongens, stap nou over het verleden heen”, aldus Borst.

