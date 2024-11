Van Aanholt kreeg ‘heel veel’ aanbiedingen uit buitenland: ‘Had ik geen goed gevoel bij’

heeft de afgelopen maanden ‘heel veel’ aanbiedingen afgeslagen voordat hij een contract bij Sparta tekende. Een hoop van deze aanbiedingen kwamen vanuit buitenlandse clubs, maar de verdediger had zich voorgenomen in Nederland te blijven.

Van Aanholt liep afgelopen zomer uit zijn contract bij Galatasaray nadat hij de anderhalf jaar ervoor op huurbasis bij PSV had gespeeld. Na enkele maanden zonder club streek de linksback dinsdag verrassend neer bij Sparta. In gesprek met ESPN blikt de verdediger terug op zijn transfervrije maanden, waarin hij vele aanbiedingen kreeg.

“Ik heb heel veel aanbiedingen gekregen uit verschillende landen”, begint Van Aanholt, die uitlegt dat hij na jaren in het buitenland graag in Nederland wilde blijven. “Mijn kinderen zijn nu ook op een leeftijd dat ze niet meer naar het buitenland willen gaan. Ze zijn net gesetteld in Nederland, naar school gegaan, familie dichtbij. Dan is de keuze natuurlijk makkelijker. Daarom wilde ik niet meer naar het buitenland.”

Twijfelen aan buitenlandse aanbiedingen heeft Van Aanholt naar eigen zeggen niet gedaan. “Ik had er geen goed gevoel bij”, legt de linksback uit. “Als ik geen goed gevoel heb, ga ik al met een achterstand daarheen. Mijn gevoel zei dat ik het niet moest doen, dus dat heb ik gewoon gevolgd.” Uiteindelijk meldde Sparta zich voor Van Aanholt. “Daar had ik wel gelijk een goed gevoel bij”, verklaart hij zijn keuze.

