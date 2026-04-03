PEC Zwolle bereidt zich voor op de IJselderby tegen Go Ahead Eagles. Twee dagen voor de kraker blikken trainer Henry van der Vegt en spits vooruit in een interview met FCUpdate. “Ik geniet van de ambiance eromheen, het fanatisme.”

Door de interlandperiode was de selectie van PEC niet compleet in de afgelopen week. “Het begint nu weer vorm te krijgen. En natuurlijk gaat het in de catacomben over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is altijd een belangrijke en speciale wedstrijd”, vertelt Van der Vegt in een interview met Mingus Niesten.

De derby leeft, vertelt Kostons. “Je merkt aan alles dat het derbyweek is. Ik denk dat iedereen extra gefocust is. We willen er gewoon een mooie wedstrijd van maken en die drie punten weer mee terug naar Zwolle nemen."

Revanchegevoelens na vroege rode kaart

Bij PEC leven revanchegevoelens. In september won Go Ahead dankzij twee late doelpunten met 0-2 van PEC, dat in de tweede minuut al een rode kaart incasseerde toen Jamiro Monteiro werd weggestuurd. “Het is onze eigen fout geweest dat we zo snel met tien man kwamen te staan. Dat moeten we beter doen, dat ligt bij onszelf. Daarna moeten we kijken hoe we voor de dag komen”, blikt Van der Vegt vooruit.

“Je wilt natuurlijk heel graag en meteen de toon zetten”, licht Kostons toe waar het vorige keer misging. Je wilt laten merken: wij zijn hier. Dat was in de thuiswedstrijd ook het geval. Dan krijg je zo’n ongelukkig moment. Je wilt natuurlijk nooit iemand raken, dus het was een beetje een ongelukkige manier van inkomen. Dan sta je de rest van de wedstrijd met tien man. Dus ja, je kunt de wedstrijd ook te pittig aanvliegen. Misschien moeten we zondag daarin iets voorzichtiger zijn.”

PEC staat met 33 punten uit 28 wedstrijden op de twaalfde plaats. Kijkt de ploeg naar boven of naar beneden? “We hebben het hele seizoen eigenlijk optimistisch naar boven gekeken en dat is ons goed bevallen, dus dat blijven we doen”, zegt Van der Vegt. “Je moet niet weglopen voor het feit dat het dicht bij elkaar zit en dat die punten te overbruggen zijn. Voor ons geldt vooral: hoe kunnen we nog aanhaken bij de linkerkant? Dat is het belangrijkste uitgangspunt.”

“We willen niet naar beneden kijken, maar zo snel mogelijk die volgende drie punten pakken”, zegt ook Kostons. “Ze zeggen altijd dat je 34 of 35 punten nodig hebt, dus daar willen we zo snel mogelijk overheen. Volgens mij is het gat naar de play-offs best groot. Acht punten met zes wedstrijden is veel. Dan hoop je misschien op een wonder. Ik zeg altijd: met de juiste uitslagen kan het nog. Maar het wordt wel lastig. Zolang het kan, wil je er wel voor gaan.”

Kostons: 'Ik haat gelijke spelen'

Van de laatste vijf wedstrijden speelde PEC er vier gelijk. “Iedereen wil winnen, maar ik haat gelijkspelen”, erkent Kostons. “Je schiet er eigenlijk niet veel mee op. Je verliest niet, maar stel dat je van die vier gelijke spelen er twee had gewonnen en twee verloren, dan had je meer punten gehad. Zo kijk ik daarnaar. Natuurlijk zegt vijf wedstrijden ongeslagen iets: we zijn niet zo makkelijk te verslaan. Maar gelijkspelen… daar heb ik niet zoveel aan.”

Daarbij zullen de ogen ook gericht zijn op Kostons. Met elf doelpunten is hij de clubtopscorer van PEC; ook gaf hij zes assists. Toch leverden zijn laatste zeven wedstrijden slechts één doelpunt op. “Kijk, als je doelpunten maakt, gaan mensen verwachten dat het zo doorgaat. Dat wil je zelf natuurlijk ook. Als het dan even niet loopt, ga je nadenken waar dat aan ligt. Tegenstanders analyseren je ook beter en stellen zich anders op je in. Misschien heb ik de laatste weken ook niet mijn beste spel laten zien, daar ben ik kritisch op. Het is een samenloop van omstandigheden. Ik blijf hard werken, niet twijfelen, en hopelijk valt die goal vanzelf weer.”

Go Ahead mist tweetal door paspoortgate

Go Ahead Eagles moet tegen PEC Zwolle stellen zonder Dean James en Richonell Margaret. Trainer Melvin Boel bevestigt aan Voetbal International dat beide internationals niet in actie komen vanwege de aanhoudende paspoortkwestie. Zonder zogenoemde EU-sticker is hun inzet momenteel te risicovol. De club volgt het advies van de werkgeversorganisatie voor het betaald voetbal in Nederland (FBO) en houdt het duo zelfs buiten de training