Inske Weiman heeft zondag een bizarre rode kaart moeten incasseren in het Vrouwen Eredivisie-duel tussen Ajax en PEC Zwolle. De speler van de Zwollenaren maakte in blessuretijd op oliedomme wijze hands en kreeg daarvoor haar tweede gele kaart van de wedstrijd.

De Ajax-vrouwen boekten zondag een even kleine als belangrijke zege op PEC in de strijd om de landstitel. Een doelpunt van Xanna Kip in de eerste helft bleek voldoende voor een 1-0 overwinning, waardoor de Amsterdammers in ieder geval tijdelijk over koploper PSV heen wipten naar de koppositie. De Eindhovenaren komen later op de dag in actie, terwijl ook de nummers drie en vier (FC Twente en Feyenoord, met respectievelijk twee en drie punten minder dan Ajax) nog een duel tegoed hebben.

Weiman haalde het laatste fluitsignaal op De Toekomst dus niet. De PEC-speler nam in de derde minuut van de blessuretijd een inworp, kreeg de bal terug gekopt door een medespeler en sloeg het speeltuig vervolgens met twee handen over de zijlijn. Dat kwam haar op haar tweede gele kaart van de middag te staan - en dus een rode.