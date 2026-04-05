Henk Spaan: ‘Derde plaats in WK-poule het gunstigst voor Oranje’

5 april 2026, 07:25
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal moet komende zomer een van de beste nummers drie worden in de groepsfase van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zo stelt Henk Spaan in Het Parool. Volgens de schrijver levert dat namelijk de makkelijkste tegenstander in de zestiende finale op.

Oranje is komende zomer op het WK ingedeeld in Groep F met Japan, Zweden en Tunesië. Omdat het een toernooi met 48 landen betreft, gaan niet alleen de bovenste twee landen uit iedere poule door naar de knock-outfase, maar ook de acht beste nummers drie krijgen een plekje bij de laatste 32. Volgens Spaan is het voor het Nederlands elftal het gunstigst als het als een van de acht beste nummers drie eindigt in de groepsfase.

“Ik heb bestudeerd dat wanneer Nederland een goede derde wordt in poule F Zwitserland wacht, of Mexico of de VS”, somt Spaan de landen uit Groep A, Groep B en Groep D op die volgens hem het sterkst zijn. Bij een derde plaats in Groep F behoort een wedstrijd tegen de winnaars van Groep E of Groep I echter ook tot de mogelijkheden, groepen waar Duitsland en Frankrijk op papier het sterkst zijn. “Worden ze tweede in de poule, mijn prognose, moeten ze tegen Brazilië. Bij winst in de poule staat Marokko te trappelen.”

Spaan verwacht dat de ploeg van Ronald Koeman in ieder geval geen eerste gaat worden in de groepsfase. “Ik heb het angstige vermoeden dat Japan een brug te ver is, tenzij Koeman krachtpatsers als J. Timber en De Ligt achterin zet en gebruikmaakt van de lengte van Van Dijk, Emegha en Gakpo”, schrijft hij. “Als team is Japan beter, wij zijn langer.”

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

