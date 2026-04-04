Mike Verweij denkt dat zich een slechte dienst heeft bewezen tijdens de afgelopen interlandperiode. De verdediger, die tegen Ecuador in de basis stond en 90 minuten meespeelde, was volgens de journalist medeverantwoordelijk voor de rode kaart van Denzel Dumfries: “Deze interlandperiode kost hem mogelijk de kop”, zegt hij bij Kick-off.

De Vrij was jarenlang een vaste waarde voor Oranje, maar lijkt nu toch echt voorbijgestreefd door andere namen. Ook bij Internazionale krijgt de 34-jarige verdediger dit jaar weinig speeltijd, waardoor zijn oproep veel kritiek opleverde. In de oefeninterland tegen Ecuador begon De Vrij vanaf de aftrap, maar maakte hij geen sterke indruk. Dat stelt Verweij althans.

“De Vrij heeft Ronald Koeman nooit in de steek gelaten, die heeft het altijd goed gedaan. Dus ik serveer hem niet af, maar er komt een moment dat er een nieuwe garde komt. Maar De Vrij ís belangrijk geweest voor het Nederlands elftal én Koeman is van de loyaliteit”, begint de Ajax-volger van De Telegraaf.

“Maar als je hem tegen Ecuador zag, ook in het eerste kwartier…”, verzucht Verweij. “In feite heeft hij ook schuld aan de rode kaart van Dumfries, omdat hij toen een belangrijk duel verloor. Ik vond De Vrij héél matig en denk dat hem dat weleens de kop kan kosten”, stelt de journalist.

De Vrij speelde tot dusver 77 interlands namens het Nederlands elftal.