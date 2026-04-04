Mike Verweij: ‘Deze interlandperiode kost De Vrij de kop’

4 april 2026, 07:55
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mike Verweij denkt dat Stefan de Vrij zich een slechte dienst heeft bewezen tijdens de afgelopen interlandperiode. De verdediger, die tegen Ecuador in de basis stond en 90 minuten meespeelde, was volgens de journalist medeverantwoordelijk voor de rode kaart van Denzel Dumfries: “Deze interlandperiode kost hem mogelijk de kop”, zegt hij bij Kick-off.

De Vrij was jarenlang een vaste waarde voor Oranje, maar lijkt nu toch echt voorbijgestreefd door andere namen. Ook bij Internazionale krijgt de 34-jarige verdediger dit jaar weinig speeltijd, waardoor zijn oproep veel kritiek opleverde. In de oefeninterland tegen Ecuador begon De Vrij vanaf de aftrap, maar maakte hij geen sterke indruk. Dat stelt Verweij althans.

“De Vrij heeft Ronald Koeman nooit in de steek gelaten, die heeft het altijd goed gedaan. Dus ik serveer hem niet af, maar er komt een moment dat er een nieuwe garde komt. Maar De Vrij ís belangrijk geweest voor het Nederlands elftal én Koeman is van de loyaliteit”, begint de Ajax-volger van De Telegraaf.

“Maar als je hem tegen Ecuador zag, ook in het eerste kwartier…”, verzucht Verweij. “In feite heeft hij ook schuld aan de rode kaart van Dumfries, omdat hij toen een belangrijk duel verloor. Ik vond De Vrij héél matig en denk dat hem dat weleens de kop kan kosten”, stelt de journalist.

De Vrij speelde tot dusver 77 interlands namens het Nederlands elftal.

➡️ Meer nieuws over Oranje

Lees ook:
Jordi Cruijff met Ajax-oogappels Pep Guardiola en Ronald Koeman

Mike Verweij: 'Cruijff gaat poging wagen bij Guardiola én Koeman'

  • vr 3 april, 16:02
  • 3 apr. 16:02
  • 7
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 14
Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

  • di 31 maart, 22:43
  • 31 mrt. 22:43
  • 7
Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
8
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

