heeft het Nederlands elftal nog altijd in gedachten, zo laat hij weten tegenover Viaplay. De 24-jarige verdediger, die nooit doorbrak bij Feyenoord, draait voor het tweede seizoen op rij goed mee bij VfB Stuttgart en denkt dat er nog meer in het vat zit.

Hendriks doorliep een deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, maar kwam uiteindelijk niet verder dan elf optredens in de hoofdmacht. De Rotterdammers verhuurden hem vervolgens aan NAC Breda, FC Utrecht en Vitesse. Alleen in Arnhem maakte Hendriks veel speelminuten, al degradeerde hij dat seizoen wel uit de Eredivisie.

Feyenoord verkocht Hendriks daarna aan Stuttgart, waar de verdediger inmiddels een vaste waarde in het eerste elftal is. Bij de nummer drie van de Bundesliga heeft Hendriks bijna altijd een basisplaats. Onlangs werd de Nederlander zelfs in verband gebracht met een overstap naar Borussia Dortmund.

Mede dankzij zijn goede prestaties krijgt Hendriks de vraag of Oranje wel eens door zijn hoofd spookt. “Ik denk dat je altijd droomt van Oranje, zeker als je in een topcompetitie speelt”, reageert de verdediger stellig. “Wanneer je goed genoeg bent, hoop je op een belletje of appje. Ik ben nog niet op dat punt, maar ik hoop dat ik me kan blijven ontwikkelen zodat dat wel komt. Ik denk dat Oranje een droom is van iedereen”, zegt Hendriks.