Live voetbal

Ramon Hendriks droomt van oproep voor Nederlands elftal

3 april 2026, 06:25
Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ramon Hendriks heeft het Nederlands elftal nog altijd in gedachten, zo laat hij weten tegenover Viaplay. De 24-jarige verdediger, die nooit doorbrak bij Feyenoord, draait voor het tweede seizoen op rij goed mee bij VfB Stuttgart en denkt dat er nog meer in het vat zit.

Hendriks doorliep een deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, maar kwam uiteindelijk niet verder dan elf optredens in de hoofdmacht. De Rotterdammers verhuurden hem vervolgens aan NAC Breda, FC Utrecht en Vitesse. Alleen in Arnhem maakte Hendriks veel speelminuten, al degradeerde hij dat seizoen wel uit de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord verkocht Hendriks daarna aan Stuttgart, waar de verdediger inmiddels een vaste waarde in het eerste elftal is. Bij de nummer drie van de Bundesliga heeft Hendriks bijna altijd een basisplaats. Onlangs werd de Nederlander zelfs in verband gebracht met een overstap naar Borussia Dortmund.

Mede dankzij zijn goede prestaties krijgt Hendriks de vraag of Oranje wel eens door zijn hoofd spookt. “Ik denk dat je altijd droomt van Oranje, zeker als je in een topcompetitie speelt”, reageert de verdediger stellig. “Wanneer je goed genoeg bent, hoop je op een belletje of appje. Ik ben nog niet op dat punt, maar ik hoop dat ik me kan blijven ontwikkelen zodat dat wel komt. Ik denk dat Oranje een droom is van iedereen”, zegt Hendriks.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ramon Hendriks

Ramon Hendriks
VfB Stuttgart
Team: Stuttgart
Leeftijd: 24 jaar (18 jul. 2001)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Stuttgart
25
0
2024/2025
Stuttgart
25
0
2024/2025
Stuttgart II
1
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Dortmund
28
32
64
3
Leipzig
28
19
53
4
Stuttgart
28
18
53
5
Hoffenheim
28
14
50

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws