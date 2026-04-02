Miedema voorziet stress bij het Nederlands elftal: 'Is het veilig genoeg?'

2 april 2026, 13:11
Miedema
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Vivianne Miedema kan zich voorstellen dat internationals van het Nederlands elftal stress ervaren door de politieke situatie in de Verenigde Staten onder president Donald Trump. Dat schrijft de aanvalster in haar column voor het Algemeen Dagblad.

Deze week publiceerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International een rapport waarin gesteld wordt dat het komende WK ernstige mensrechtenrisico's met zich meebrengt. Daarbij wordt onder meer gedoeld op het beleid van de regering-Trump. Miedema begrijpt dat dit zorgen baart, zowel bij supporters als bij de voetballers zelf.

"Normaal gesproken heb je richting zo’n toernooi altijd zoiets van: 'Wauw, een WK, gaaf om daarbij te mogen zijn!' Dat heb ik deze keer niet, met alles wat zich in de wereld afspeelt", schrijft de 29-jarige voetbalster in het AD. "Het Nederlands elftal speelt de drie groepswedstrijden in Amerika, dus het is logisch dat er nu een discussie op gang komt en er steeds meer vragen over gesteld worden. Ook spelers zijn daar nu mee bezig."

Spelers maken zich volgens Miedema onder meer zorgen over de reis van hun familie naar de Verenigde Staten: "Naarmate een toernooi dichterbij komt, gaat dat bij spelers in hun achterhoofd zitten: moet ik mijn familie wel of niet over laten komen? Is het veilig genoeg? Dat brengt best wat stress met zich mee."

➡️ Meer nieuws over het Nederlands elftal

Lees ook:
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten scheurt kruisband en mist WK

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
223 Reacties
61 Dagen lid
248 Likes
Jopie14
No problem meid. Gewoon thuisblijven.

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema
Manchester City WFC
Team: Man City
Leeftijd: 29 jaar (15 jul. 1996)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Man City
11
7
2023/2024
Arsenal
9
2
2022/2023
Arsenal
8
4
2021/2022
Arsenal
22
14

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

