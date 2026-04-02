kan zich voorstellen dat internationals van het Nederlands elftal stress ervaren door de politieke situatie in de Verenigde Staten onder president Donald Trump. Dat schrijft de aanvalster in haar column voor het Algemeen Dagblad.

Deze week publiceerde mensenrechtenorganisatie Amnesty International een rapport waarin gesteld wordt dat het komende WK ernstige mensrechtenrisico's met zich meebrengt. Daarbij wordt onder meer gedoeld op het beleid van de regering-Trump. Miedema begrijpt dat dit zorgen baart, zowel bij supporters als bij de voetballers zelf.

"Normaal gesproken heb je richting zo’n toernooi altijd zoiets van: 'Wauw, een WK, gaaf om daarbij te mogen zijn!' Dat heb ik deze keer niet, met alles wat zich in de wereld afspeelt", schrijft de 29-jarige voetbalster in het AD. "Het Nederlands elftal speelt de drie groepswedstrijden in Amerika, dus het is logisch dat er nu een discussie op gang komt en er steeds meer vragen over gesteld worden. Ook spelers zijn daar nu mee bezig."

Spelers maken zich volgens Miedema onder meer zorgen over de reis van hun familie naar de Verenigde Staten: "Naarmate een toernooi dichterbij komt, gaat dat bij spelers in hun achterhoofd zitten: moet ik mijn familie wel of niet over laten komen? Is het veilig genoeg? Dat brengt best wat stress met zich mee."