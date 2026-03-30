Amnesty International heeft een waarschuwing uitgegeven richting het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De mensenrechtenorganisatie ziet problemen in alle drie de gastlanden die een risico vormen voor fans, spelers en journalisten.

Amnesty ziet dat er in de VS onder president Donald Trump een ‘mensenrechtencrisis’ gaande is. De organisatie spreekt van ‘discriminerend immigratiebeleid, massa-aanhoudingen en willekeurige aanhoudingen door gemaskerde en gewapende agenten van US Immigration and Customs Enforcement’, beter bekend als ICE. Amnesty benadrukt dat de VS in 2025 meer dan een half miljoen mensen heeft gedeporteerd, zes keer zo veel als passen in het MetLife Stadium, waar de WK-finale wordt gespeeld. “Het is een zorgwekkende tijd in de VS waar fans die willen deelnemen aan WK-feesten zeker last van gaan krijgen.”

In verschillende speelsteden zijn overeenkomsten gesloten waardoor ICE de lokale politie ondersteunt. “Dit leidt tot meer ethnisch profileren en focus op immigranten, waardoor het vertrouwen tussen de gemeenschappen en de lokale handhaving afbrokkelt, met een verminderde publieke veiligheid tot gevolg.” Amnesty stelt dat ICE en andere instanties een ‘ijzingwekkende bedreiging vormen voor inwoners van de VS, toeristen die een wedstrijd willen kijken en de spelers zelf’.

Fans uit Ivoorkust, Haïti, Iran en Senegal kunnen door inreisverboden helemaal niet naar de VS toe, tenzij ze al een visum hadden voor 1 januari van dit jaar. “Andere fans krijgen te maken met indringend toezicht. Er zijn voorstellen om bezoekers te dwingen om hun social media beschikbaar te maken om te controleren op ‘anti-Amerikanisme’.” Amnesty ziet dat de FIFA en de VS allebei geen garanties hebben uitgegeven aan fans en lokale gemeenschappen dat ze veilig zullen zijn van ethnisch profileren, onrechtmatige arrestaties en deportatie. “Dit WK is niet langer het ‘medium risk’-toernooi zoals de FIFA dat ooit heeft beoordeeld. Dringende actie is nodig om dit WK aan de originele belofte te laten voldoen.”

Protesten in Canada en Mexico

Ook Canada en Mexico kampen momenteel met mensenrechtenproblemen, zo stelt de organisatie. Zo is er in het eerstgenoemde land van de twee in de afgelopen tijd veel geprotesteerd tegen de genocide in Gaza, waarbij vreedzame demonstraties ten onrechte zijn beëindigd door de politie. In Mexico werd er juist veel geprotesteerd door de voorbereidingen op het WK. Zo kregen inwoners te maken met onder meer verstoringen van de watervoorziening en toegang tot land, terwijl ook de kosten stegen. Doordat de nationale veiligheid van Mexico op een militaire manier is vormgegeven, vreest Amnesty dat ook protesten tijdens het toernooi hardhandig worden onderdrukt.