Voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd tussen Mexico en Portugal is een supporter verongelukt in het Azteca Stadion. De naar verluidt dronken fan moest een val van de tribunes met de dood bekopen. Over iets minder dan drie maanden wordt in datzelfde stadion de openingswedstrijd van het WK gespeeld.

Het Azteca kent een roemruchte geschiedenis. In het gigantische stadion werden twee WK-finales afgewerkt. In 1970 was Brazilië in de eindstrijd met 4-1 te sterk voor Italië, zestien jaar later kroonde Argentinië zich er tot Wereldkampioen door West-Duitsland met 3-2 te verslaan. Eerder in het toernooi vond in het Azteca ook de legendarische kwartfinale tussen Argentinië en Engeland plaats, waarin Diego Maradona met zijn beroemde handsbal én een duizelingwekkende solo wist te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Over 74 dagen, op 11 juni, vindt in het Azteca de openingswedstrijd van het WK 2026 plaats. Mexico, samen met Canada en de Verenigde Staten, neemt het die dag op tegen Zuid-Afrika. Het stadion werd de afgelopen twee jaar grondig gerenoveerd en verbouwd en biedt nu plaats aan 90 duizend toeschouwers. De oefenwedstrijd Mexico - Portugal gold dan ook als officiële heropening van het stadion én als 'generale repetitie' voor de openingswedstrijd van het WK.

Het oefenduel werd echter overschaduwd door het overlijden van de supporter, die nog voor de aftrap van een tribune viel. "Een dronken supporter probeerde van de tweede naar de eerste ring te springen en kwam terecht op de begane grond", worden de Mexicaanse autoriteiten geciteerd door L'Équipe. Volgens de Franse krant kende de heropening van het Azteca daarnaast nog een aantal andere 'hikjes'. Zo zou bij veel supporters verwarring over de ingangen zijn ontstaan, daarnaast zouden er rond het stadion ook veel te weinig parkeerplaatsen zijn.

Mexico en Portugal speelden uiteindelijk met 0-0 gelijk. Bij de Portugezen ontbrak sterspeler Cristiano Ronaldo van wege een hamstringblessure. De inmiddels 41-jarige aanvaller hoopt komende zomer zijn zesde WK-eindronde te gaan spelen. Voormalig Ajax-speler Francisco Conceição startte wel als basisspeler. Gonçalo Ramos begon bij de Portugezen in de spits en kreeg na een klein halfuur spelen de grootste kans op een doelpunt, maar raakte de paal.