Kijkers van de oefeninterland tussen de Verenigde Staten en België ergeren zich mateloos aan de tenues van beide ploegen. Vanuit het camerastandpunt op televisie zijn de landen amper van elkaar te onderscheiden, wat zorgt voor grote frustratie op social media.

In aanloop naar het WK oefenen de VS en België zaterdagavond tegen elkaar. De Rode Duivels spelen in hun nieuwe Magritte-tenuetje, al lijkt dit wel héél veel op het shirt van de thuisploeg. Beide shirts hebben een lichte kleur, waardoor er van afstand weinig verschil zichtbaar is.

Gelukkig verschillen de broekjes wel van elkaar: de selectie van België draagt een wit broekje, terwijl de spelers van de VS donkerblauwe sportbroekjes dragen. Desondanks is de wedstrijd ontzettend lastig te volgen. Op X klagen mensen steen en been over de tenuekeuzes. “Worden die truitjes op voorhand niet gecheckt?”, vraagt iemand zich bijvoorbeeld af.

Beoordeel zelf het tv-zicht van VS – België: