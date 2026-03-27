Voetbalfans vol ongeloof door Vaessen tijdens Suriname - Bolivia

27 maart 2026, 11:46
Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Etienne Vaessen maakte zich niet bepaald populair tijdens de wedstrijd tussen Suriname en Bolivia (1-2). Rond de 55ste minuut zakte de doelman op het gras met kramp. Amper twee minuten later kreeg Vaessen opnieuw een krampaanval. Dat zorgt voor verbazing van veel voetballiefhebbers, waaronder Volkskrant-journalist Willem Vissers.

Suriname liep donderdagnacht het WK mis na een 2-1-nederlaag tegen Bolivia in de intercontinentale play-offs. De ploeg van Henk ten Cate kwam nog op voorsprong via een doelpunt van Liam van Gelderen, maar slaagde er niet in dit voordeel vast te houden.

Na de voorsprong gebeurde iets opvallends. Vaessen – die tot dat moment goed stond te keepen – ging zitten en had verzorging nodig vanwege kramp. Hij krabbelde weer op, maar herhaalde zijn actie twee minuten later.

Op X vermoeden veel fans dat de FC Groningen-doelman dit deed om tijd te rekken en de tegenstander uit het spel te halen. Zijn actie leidde tot veel kritiek, die onderaan dit artikel is te vinden.

Ongeveer twintig minuten later incasseerde Suriname de gelijkmaker, waarna het kort daarna ook de achterstand opliep. Oplettende kijkers merkten op dat Vaessen daarna nergens meer last van leek te hebben. In de slotfase liet hij nog enkele sprints zien om bij een Suriname-corner iets af te dwingen. In die fase was Bolivia overigens ook flink aan het tijdrekken.

Toch valt er wat te zeggen voor de vermeende krampaanval van Vaessen. De doelman kampte de afgelopen weken met een blessure, waardoor hij ontbrak bij FC Groningen. Frank van Mosselveld liet zich kritisch uit over de aanpak van Suriname.

https://x.com/JohndenBraber/status/2037312425058263422

Lees ook:
Henk ten Cate, Sheraldo Becker en Ryan Koolwijk van Suriname

Teruglezen | De pijnlijke nederlaag van Suriname in de WK-play-off

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
  • 1
Tjaronn Chery

Paspoortsoap krijgt nieuwe aflevering: ook Surinamers in de stress

  • di 24 maart, 22:33
  • 24 mrt. 22:33
  • 2
Henk ten Cate met op de achtergrond de vlag van Suriname

Ten Cate maakt selectie van Suriname bekend voor play-offs WK

  • wo 18 maart, 21:21
  • 18 mrt. 21:21
  • 1
Bolivia - Suriname

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
23
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

