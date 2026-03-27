maakte zich niet bepaald populair tijdens de wedstrijd tussen Suriname en Bolivia (1-2). Rond de 55ste minuut zakte de doelman op het gras met kramp. Amper twee minuten later kreeg Vaessen opnieuw een krampaanval. Dat zorgt voor verbazing van veel voetballiefhebbers, waaronder Volkskrant-journalist Willem Vissers.

Suriname liep donderdagnacht het WK mis na een 2-1-nederlaag tegen Bolivia in de intercontinentale play-offs. De ploeg van Henk ten Cate kwam nog op voorsprong via een doelpunt van Liam van Gelderen, maar slaagde er niet in dit voordeel vast te houden.

Artikel gaat verder onder video

Na de voorsprong gebeurde iets opvallends. Vaessen – die tot dat moment goed stond te keepen – ging zitten en had verzorging nodig vanwege kramp. Hij krabbelde weer op, maar herhaalde zijn actie twee minuten later.

Op X vermoeden veel fans dat de FC Groningen-doelman dit deed om tijd te rekken en de tegenstander uit het spel te halen.

Ongeveer twintig minuten later incasseerde Suriname de gelijkmaker, waarna het kort daarna ook de achterstand opliep. Oplettende kijkers merkten op dat Vaessen daarna nergens meer last van leek te hebben. In de slotfase liet hij nog enkele sprints zien om bij een Suriname-corner iets af te dwingen. In die fase was Bolivia overigens ook flink aan het tijdrekken.

Toch valt er wat te zeggen voor de vermeende krampaanval van Vaessen. De doelman kampte de afgelopen weken met een blessure, waardoor hij ontbrak bij FC Groningen. Frank van Mosselveld liet zich kritisch uit over de aanpak van Suriname.