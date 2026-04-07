Als het aan Hugo Borst ligt, komt in beeld bij het Nederlands elftal. De 35-jarige spits maakte nooit deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar laat zich de afgelopen weken nadrukkelijk zien met belangrijke doelpunten voor NEC.

In zijn column voor het Algemeen Dagblad wijst Borst op het debuut van Kees Smit, die zijn plek ‘nog niet verdient’. "Als we kwajongens gaan selecteren voor het Nederlands elftal, moeten we dan ook geen Benidorm Bastards meenemen?", vraagt hij. “Bij NEC loopt een voetballer van 35 jaar op wie we allemaal gesteld zijn. Hij speelde nooit voor een vertegenwoordigend elftal. Zijn clubs op een rijtje: Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds en NEC.”

Artikel gaat verder onder video

“Bryan Catharina Anna Petronella Linssen – we hebben de katholieke gemeenschap al mee - wordt nog steeds beter. Zijn positie is een andere dan die van Kees Smit. Hij is een aanvaller”, weet Borst. “Voorin is Oranje niet rijkelijk bedeeld. Ook Linssen is niet van de buitencategorie, maar je moet goed kijken, vooral in de breedte. Zijn statistieken zijn goed. Hij heeft – zeldzaam in Oranje - diepte in zijn spel. Bryan scoort meer dan regelmatig en heeft een extreem hoog arbeidsethos.”

De columnist beschrijft Linssen als ‘geen gram vet, één bonk spieren, 1.70 meter en 64 kilo’. “De man is altijd fit. Bryan schijnt op de rug opwindbaar te zijn. Hij jaagt verdedigers af, keepers de stuipen op het lijf. Hij is slim, sluw, met onzichtbare duwtjes, en inderdaad, ik hoor het de staf van Oranje al zeggen: hij kwam niet verder dan een verloren Conference League-finale.”

In tegenstelling tot Smit heeft Linssen ‘geen prijskaartje van 60 miljoen om zijn nek hangen’. “Verder: aimabel, goedlachs, sociaal, dienend. Zo’n beetje alles wat Wout Weghorst niet in huis heeft. En o ja. Linssen is technisch gezien een waanzinnig goede kopper. Bryan reikt hoger dan Wout Weghorst, iemand die van mij ook best mee mag hoor. Maar als we toch sociaal gaan doen, bondscoach: denk eens aan Bryan Linssen.”