Zes Nederlandse clubs azen op de komst van Cedric Hatenboer

Cedric Hatenboer staat er goed op door zijn prestaties bij Telstar. Zó goed zelfs, dat het volledige linkerrijtje van de Eredivisie de middenvelder nadrukkelijk volgt.

Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Hatenboer komt sinds de winterstop uit voor Telstar, nadat hij bij het Belgische Anderlecht amper in de plannen voorkwam. Sinds zijn overstap heeft de behendige middenvelder een sterke indruk gemaakt in Velsen-Zuid, wat ook bij de Eredivisie-top niet onopgemerkt is gebleven.

Volgens de krant hebben onder andere Sparta, FC Twente en SC Heerenveen interesse. Daarnaast zouden ook clubs als PSV, AZ en FC Utrecht hem volgen. Bij laatstgenoemde club zou een hereniging met Anthony Correia mogelijk zijn. De huidige Telstar-trainer stapt komende zomer namelijk over naar de Domstad.

Het is vooralsnog onduidelijk waar de toekomst van Hatenboer ligt, mede omdat Telstar de middenvelder komende zomer definitief kan overnemen. De Velsenaren beschikken over een optie tot koop in de overeenkomst met Anderlecht. Hoe hoog het benodigde bedrag precies is, is niet bekend.