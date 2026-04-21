De Italiaanse voetbalwereld is in de ban van een omvangrijk escortschandaal waarbij zo’n vijftig Serie A-spelers betrokken zouden zijn, onder wie spelers van AC Milan en Inter. In een grootschalig onderzoek spreekt justitie van een strak georganiseerd netwerk waarin jonge vrouwen werden ingezet voor betaalde ontmoetingen met welgestelde klanten.

De constructie was geraffineerd: luxe diners, besloten feesten en daarna de mogelijkheid om de avond voort te zetten in clubs of hotelkamers. Alles werd geregeld via een evenementenbureau uit Cinisello Balsamo, dat officieel actief was in de organisatie van high-end events in het nachtleven, maar volgens justitie diende als dekmantel voor een illegaal circuit.

Luxe avonden, geheime afspraken

De avonden speelden zich af op bekende hotspots in Milaan. “We nemen ze mee naar de Just, of we zitten in het Me”, klinkt het in onderschepte gesprekken, verwijzend naar een bekende nachtclub en een vijfsterrenhotel. Daar werden ontmoetingen gefaciliteerd tussen klanten en vrouwen die via het netwerk werden aangeleverd.

Via sociale media werd het geheel subtiel gepromoot. Op Instagram bouwde de organisatie een netwerk op onder de naam Made_luxury_concierge, dat ook door tal van profvoetballers werd gevolgd. Daarnaast werden reizen georganiseerd, met Mykonos als vaste bestemming in de zomermaanden.

De klantenkring reikte verder dan alleen de voetbalwereld. Uit gesprekken blijkt dat ook andere topsporters en vermogende ondernemers gebruikmaakten van de diensten. “Ik heb een vriend die in de Formule 1 rijdt en een meisje zoekt tegen betaling, lukt dat?”, vraagt iemand. Het antwoord luidt: "Ik stuur hem de Braziliaanse."

De activiteiten gingen zelfs tijdens de coronapandemie door. "We werkten bijna elke avond, ook in de lockdown", verklaart een betrokkene. Bij een controle in 2021 werden zeventien mensen aangetroffen in het pand van de organisatie, ondanks de toen geldende restricties.

Het onderzoek leidde tot huisarrest voor vier betrokkenen, onder wie de vermeende spil van het netwerk, Emanuele Buttini, en zijn partner Deborah Ronchi. Zij zouden de volledige operatie hebben aangestuurd: van de contacten met clubeigenaren tot de logistiek en financiële afhandeling.

“De meisjes die je thuis hebt, breng je naar de Just, oké?”, klinkt het in een van de gesprekken. Ook de geldstromen liepen via hen. “Je hebt toch dat geld van die enveloppen van de meisjes gepakt?”

De vrouwen zelf – vaak jong en afkomstig uit zowel Italië als het buitenland – kregen volgens de stukken slechts een deel van de opbrengsten. In sommige gevallen moesten zij ook huur betalen voor hun verblijf bij de organisatie.

In de dossiers duikt bovendien een schrijnend incident op. In een chat schrijft een vrouw na een ontmoeting met een bekende voetballer: “Zeg het tegen niemand… maar ik heb net een test gedaan en ik ben al meer dan drie weken zwanger… dus het is van…" Namen zijn in de stukken niet te lezen.

Daarnaast werd tijdens de feesten ook lachgas gebruikt, een middel dat een kortstondige roes veroorzaakt en niet wordt gedetecteerd bij dopingcontroles. “We zitten in het Me, we hebben ballonnen nodig. Ik ben met…”, klinkt het. “Oké, ik stuur iemand”, luidt het antwoord.