Everton en Manchester City zorgen voor spektakelstuk, Arsenal lachende derde

Everton - Manchester City is uitgemond in een spektakelstuk, waarna vooral Arsenal tevreden zal zijn. Beide teams scoorden in Liverpool drie keer: het gelijkspel van City kan cruciaal zijn in de titelrace.

Manchester City en Arsenal zijn vermoed in een slopend duel om de eerste plaats. Lang leken The Gunners uit zicht, maar door een recente vormdip van de Londenaren kwam de ploeg van Pep Guardiola toch weer langszij. Na City - Arsenal van 19 april (2-1) hadden de twee teams evenveel punten en werd er gefilosofeerd over een beslissing op doelsaldo.

Everton ging dus ook als underdog de wedstrijd van maandag in en begon ook zo. In de eerste twintig minuten plooide de ploeg van David Moyes zich terug en had de thuisploeg amper de bal. Toen Everton iets meer uit zijn schulp kroop, schoot Jérémy Doku vlak voor rust een bal pardoes in de kruising.

Het leek een eenzijdige avond te worden, maar niets wat minder waar. Everton, dat nog zicht heeft op Europees voetbal, kwam als een ander team uit de kleedkamer en zette meer en meer stappen naar voren. Met de invalbeurt van Thierno Barry viel het voordeel helemaal de kant van de thuisploeg op. De Franse jongeling bracht nieuw elan en zag in minuut 68 Marc Guehi een enorme fout maken, waardoor hij de bal simpel langs Gianluigi Donnarumma kon schuiven. Jake O'Brien kon niet veel later een corner inknikken, en dus wat het Hill Dickinson-stadion opeens springlevend.

Uit een counter en door goed fysiek werk stoomde Merlin Röhl niet veel later ook op Donnarumma af, maar hij legde af en zag Barry zijn tweede van de avond maken. City leek helemaal de weg kwijt, maar vocht zich toch weer terug. Direct na de aftrap zette Kovacic Erling Haaland voor de keeper, die eenvoudig raak schoot.

In de blessuretijd gooide de ploeg van Guardiola nog iedereen naar voren, maar het leek voor niks, aangezien de energie uit het elftal was gezogen. Dat was buiten Doku gerekend, die in de laatste seconden nóg een bal in de kruising schoot: 3-3.

Arsenal heeft nu een voorsprong in de Premier League van vijf punten, met één wedstrijd meer gespeeld. De titelrace is nog niet beslist, maar Everton heeft Jurriën Timber en co maandag wel een zeer goede dienst bewezen.