Valentijn Driessen adviseert om niet direct de overstap naar de absolute Europese top te maken, maar eerst te kiezen voor een tussenstap. De chef voetbal van De Telegraaf reageert daarmee op de aanhoudende geruchten rondom de buitenspeler van Ajax, die onder meer nadrukkelijk op de radar zou staan bij Manchester City. Hoewel de journalist lovend is over de specifieke kwaliteiten van de Belg, plaatst hij kritische vraagtekens bij de haalbaarheid van een directe transfer naar de regerend Engels kampioen.

In de podcast Kick-Off steekt Driessen zijn bewondering voor het doelpunt tegen NAC niet onder stoelen of banken. Hij trekt zelfs de vergelijking met een iconische treffer uit het Amsterdamse verleden. "Ik vond het een fenomenaal doelpunt van Godts, omdat het in een kleinere ruimte was", aldus Driessen. "Zlatan begon buiten de zestien, en Godts kwam weliswaar van buiten de zestien aanlopen, maar bijna alle acties waren in de zestien. Ik vond het een weergaloze goal". Volgens de journalist is het duidelijk dat de aanvaller klaar is voor een volgende stap in zijn carrière. "Hij bewijst gewoon dat hij de Eredivisie is ontgroeid". "Tegen clubs als Telstar en NAC kun je als Ajax-speler natuurlijk ook uitblinken, maar Ajax blinkt helemaal niet uit. En hij steekt er met kop en schouders bovenuit".

Ondanks die lofzang waarschuwt Driessen voor een te grote stap naar de Premier League. Een transfer naar Manchester City behoort volgens hem weliswaar tot de financiële mogelijkheden van de Engelse grootmacht. "De link tussen Jordi Cruijff en Pep Guardiola is natuurlijk duidelijk zichtbaar, en Manchester City is wel een club die dertig, veertig of vijftig miljoen zou kunnen betalen". Toch ziet hij een sportief obstakel in de vorm van een landgenoot. "Maar ik denk niet dat hij daar beter is dan Doku".

Driessen wijst op de huidige hiërarchie bij de nationale ploeg van België, waar Godts in maart 2026 zijn officiële debuut maakte. "Het zijn toevallig allebei Belgen en bij het nationale team staat Doku ook hoger in de pikorde en moet Godts nog blij zijn als hij in de selectie zit". Hij haalt daarbij een eerdere analyse van Aad de Mos aan over de rolverdeling tijdens het komende WK. "Namelijk dat Doku dan de eerste zeventig of tachtig minuten speelt, tot ze de tegenstander kapot spelen. En als Godts dan mag spelen wanneer het verschil wordt gemaakt, dan kan hij natuurlijk leuke dingen doen".