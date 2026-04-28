Van Bodegom toch bereid om tafel te gaan met Eenhoorn

Dennis te Kloese is bezig aan zijn laatste maanden als bestuurslid van Feyenoord en Robert Eenhoorn geldt als de absolute topkandidaat om hem op te volgen. Hoewel er binnen de Raad van Commissarissen aanvankelijk twijfels waren over de komst van de voormalig algemeen directeur van AZ, stelt journalist Valentijn Driessen dat RvC-voorzitter Toon van Bodegom inmiddels bereid is om het gesprek aan te gaan. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zou het gek zijn als hij de deur nu bij voorbaat in het slot gooit voor een ervaren bestuurder als Eenhoorn.

Te Kloese heeft onlangs zijn naderende afscheid bij de huidige nummer twee van de Eredivisie aangekondigd, wat een nieuwe fase in de clubleiding van de Rotterdammers inluidt. Opvallend genoeg leidde dit tijdens de recente thuiszege op FC Groningen niet tot onrust of protesten op de tribunes van De Kuip. "Wat opvallend was is dat Te Kloese zijn afscheid heeft aangekondigd en er geen spandoeken waren, en ook geen spreekkoren. Helemaal niks". De journalist zag een uiterst tamme sfeer in Rotterdam-Zuid, wat volgens hem duidt op een acceptatie van de aanstaande koerswijziging. "Eigenlijk een heel normale, rustige Feyenoord - FC Groningen. Zoals het hoort, eigenlijk. Volgens mij zien de supporters dat er veranderingen op komst zijn bij Feyenoord", stelde de journalist in de podcast Kick-off.

Artikel gaat verder onder video

Dat Eenhoorn, die ruim tien jaar de scepter zwaaide in Alkmaar, niet direct met open armen werd ontvangen door de volledige RvC, heeft te maken met een moeizame verstandhouding in het verleden. De voormalig honkballer en Van Bodegom hebben in een eerder stadium al eens om de tafel gezeten om een eventuele samenwerking te verkennen. "Volgens mij hebben Van Bodegom en Eenhoorn, nog voordat te Kloese er was, ooit een gesprek gehad. En ze lagen elkaar niet zo". De pijnpunten tussen de twee bestuurders zaten destijds voornamelijk in de gewenste taakverdeling en de mate van autonomie binnen de clubleiding. "Het ging onder meer over inzicht in financiën".

Driessen is van mening dat een algemeen directeur zich niet blind moet staren op de financiële details, aangezien daar specifieke functionarissen voor zijn aangesteld. "Dan denk ik ook: daar heb je een financieel directeur voor, om dat allemaal te regelen. Een algemeen directeur is veel breder georiënteerd, maar dat leek meer op een stuk om mee te slaan". Toch lijken de plooien tussen de betrokken partijen inmiddels gladgestreken te kunnen worden, waardoor de weg voor de komst van Eenhoorn naar Rotterdam-Zuid definitief lijkt vrij te komen. "Maar nu staat volgens mij de deur ook bij Van Bodegom open, in ieder geval om het gesprek aan te gaan. Van Bodegom zou gek zijn als hij dat zou afkappen voordat ze met elkaar om de tafel gaan zitten".

Mocht Eenhoorn daadwerkelijk de overstap naar Feyenoord maken, dan sluit Driessen niet uit dat er nog een bekende naam uit de top van het Nederlandse voetbal volgt. In zijn column in De Telegraaf opperde hij eerder al dat Max Huiberts, die komende zomer vertrekt als directeur voetbalzaken bij AZ, in het kielzog van Eenhoorn naar De Kuip zou kunnen trekken om de sportieve lijnen uit te zetten. "Idealiter wordt de twee-eenheid bij AZ, Eenhoorn-Huiberts, in ere hersteld bij Feyenoord". De lokroep van zijn oud-collega en de uitdaging bij een topclub zouden Huiberts wellicht kunnen overhalen om zijn eerder aangekondigde sabbatical te laten varen.