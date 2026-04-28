Everton meldt zich bij PSV voor Bajraktarevic

28 april 2026, 18:32
PSV-aanvaller Esmir Bajraktarevic viert zijn goal
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Esmir Bajraktarevic staat na anderhalf jaar in dienst van PSV mogelijk voor een overstap naar de Premier League. Everton is concreet in de markt voor de eenentwintigjarige buitenspeler. Scouts van de club uit Liverpool hebben de aanvaller sinds de play-offs voor de WK-kwalificatie met het nationale elftal van Bosnië & Herzegovina nadrukkelijk in het vizier en hebben een positief advies uitgebracht. De Engelse club ziet in hem een veelbelovende versterking voor de lange termijn.

Een eventuele transfer zal voor Everton echter een flinke investering vergen, aangezien PSV in een sterke onderhandelingspositie verkeert. Bajraktarevic beschikt in Eindhoven over een doorlopend contract tot medio 2029. De vleugelspeler, die in januari vorig jaar voor circa drie miljoen euro overkwam van het Amerikaanse New England Revolution, is onder trainer Peter Bosz uitgegroeid tot een belangrijke kracht. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op een bedrag rond de vijf miljoen euro, maar de verwachting is dat een uiteindelijke transfersom aanzienlijk hoger zal uitvallen.

Bij Everton is manager David Moyes op zoek naar spelers die de aanvalslinie van meer snelheid en creativiteit kunnen voorzien. De club heeft de financiële huishouding flink op orde gekregen en is klaar voor een drukke transferzomer. Hoewel de interesse vanuit Liverpool momenteel als het meest concreet wordt beschouwd, liggen er kapers op de kust. Ook het Italiaanse AC Milan toont interesse in de diensten van de aanvaller.

De toename in belangstelling volgt op een succesvolle periode van Bajraktarevic bij de nationale ploeg. Eind vorige maand groeide hij uit tot een nationale held door in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië de winnende strafschop binnen te schieten. Na een gelijkspel bezorgde hij Bosnië & Herzegovina daarmee een ticket voor het komende wereldkampioenschap. Ook in de Eredivisie liet hij recent nog van zich horen; vorige week blonk hij uit met twee doelpunten en twee assists in de ruime overwinning op PEC Zwolle.

Esmir Bajraktarevic

Esmir Bajraktarevic
Jong PSV
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 21 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
26
4
2024/2025
Jong PSV
9
1
2024/2025
PSV
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

