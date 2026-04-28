Vervelend einde aan Liverpool-tijdperk Mohammed Salah

28 april 2026, 19:32
Vervelend einde aan Liverpool-tijdperk Mohammed Salah
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Mohamed Salah heeft hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Liverpool gespeeld. De sterspeler liep afgelopen zaterdag een hamstringblessure op en staat naar verwachting vier weken aan de kant. Dat stelt Ibrahim Hassan, de directeur van de Egyptische voetbalbond. Ondanks het bittere einde van zijn clubseizoen komt het naderende wereldkampioenschap voor de aanvaller niet in gevaar.

Tijdens het met 3-1 gewonnen competitieduel tegen Crystal Palace greep Salah na een klein uur spelen naar de achterkant van zijn linkerbeen. De vleugelspeler werd gewisseld en leek op dat moment al te beseffen dat zijn afscheidstournee op Anfield vroegtijdig ten einde was gekomen. Bij het verlaten van het veld nam de clublegende uitgebreid de tijd om het publiek te groeten, waarna hij na het laatste fluitsignaal nog een symbolisch rondje liep. Salah had eerder al aangekondigd de Engelse topclub komende zomer na een uiterst succesvolle periode te gaan verlaten.

Terwijl Liverpool en manager Arne Slot nog in afwachting zijn van de definitieve medische scans, heeft de Egyptische voetbalbond de diagnose al wereldkundig gemaakt. "Mo Salah heeft een scheur in zijn hamstring opgelopen en zal vier weken behandeling nodig hebben", vertelde Hassan in gesprek met persbureau Reuters. Slot hield zich direct na de wedstrijd nog op de vlakte en stelde dat de club de resultaten moest afwachten. De Nederlandse oefenmeester benadrukte wel dat de tijd krap is, aangezien het seizoen over minder dan een maand afloopt.

Het wegvallen van de linkspoot is een forse domper voor Liverpool. De ploeg van Slot moet in de resterende vier competitiewedstrijden een ticket voor de groepsfase van de Champions League definitief veiligstellen. Waar de spierscheuring een abrupt einde maakt aan zijn tijdperk in Engeland, kan Salah zich nu volledig richten op zijn herstel richting het WK. De verwachting is dat de aanvoerder van Egypte tijdig fit is voor het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
25
7
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
34
14
61
4
Liverpool
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58
6
Brighton
34
9
50

