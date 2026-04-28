De KNVB vreest dat de VriendenLoterij Eredivisie dit seizoen mogelijk niet uitgespeeld kan worden als NAC Breda in het gelijk wordt gesteld in de zogeheten paspoortzaak. Het competitiebestuur van de voetbalbond waarschuwde dinsdag tijdens een kort geding in de rechtbank van Utrecht voor grote chaos in het betaald voetbal.

De juridische strijd draait om de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart, die door de ploeg uit Breda met 6-0 werd verloren. Tijdens dit duel stond Go Ahead-verdediger Dean James op het veld, terwijl achteraf bleek dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. Het competitiebestuur van de KNVB oordeelde eerder dat deze overtreding niet zwaar genoeg weegt om de wedstrijd in zijn geheel te laten overspelen. NAC nam echter geen genoegen met dat besluit en besloot de gang naar de rechter te maken. Komende maandag doet de rechter uitspraak in de zaak.

Mocht de rechter meegaan in de eis van NAC, dan voorziet de voetbalbond een sneeuwbaleffect. Namens het competitiebestuur sprak Marianne van Leeuwen bij ESPN haar zorgen uit over de mogelijke gevolgen voor de Eredivisie. "Wij denken dat er dan chaos ontstaat omdat er heel veel andere clubs voorbehouden hebben gemaakt", zo stelde zij. "Als NAC gelijk krijgt, gaan die andere clubs ook kort gedingen aanspannen en dergelijke. Dat zou het kunnen betekenen dat de competitie niet uitgespeeld kan worden", waarschuwde Van Leeuwen. De advocaat van de KNVB vulde tijdens de zitting aan dat er dit seizoen al minstens 133 Eredivisiewedstrijden zijn afgewerkt waarin mogelijk spelers in actie kwamen die niet speelgerechtigd waren.

Ondanks de administratieve onduidelijkheid rondom de speelgerechtigdheid van spelers, wijst de KNVB de beschuldiging van nalatigheid van de hand. De bond stelt dat de verantwoordelijkheid deels elders ligt en wijst op de complexiteit van de regelgeving. "Ik vind niet dat we nalatig zijn geweest", reageerde de bond. Daaraan werd toegevoegd: "Nationaliteit is een behoorlijk privacygevoelige zaak. In de eerste plaats van spelers, in de tweede plaats van werkgevers, dat zijn de clubs".