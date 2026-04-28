Live voetbal 1

28 april 2026, 16:01
KNVB vreest voor uitspelen Eredivisie door NAC-zaak
Foto: © KNVB
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De KNVB vreest dat de VriendenLoterij Eredivisie dit seizoen mogelijk niet uitgespeeld kan worden als NAC Breda in het gelijk wordt gesteld in de zogeheten paspoortzaak. Het competitiebestuur van de voetbalbond waarschuwde dinsdag tijdens een kort geding in de rechtbank van Utrecht voor grote chaos in het betaald voetbal.

De juridische strijd draait om de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart, die door de ploeg uit Breda met 6-0 werd verloren. Tijdens dit duel stond Go Ahead-verdediger Dean James op het veld, terwijl achteraf bleek dat hij op dat moment niet speelgerechtigd was. Het competitiebestuur van de KNVB oordeelde eerder dat deze overtreding niet zwaar genoeg weegt om de wedstrijd in zijn geheel te laten overspelen. NAC nam echter geen genoegen met dat besluit en besloot de gang naar de rechter te maken. Komende maandag doet de rechter uitspraak in de zaak.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de rechter meegaan in de eis van NAC, dan voorziet de voetbalbond een sneeuwbaleffect. Namens het competitiebestuur sprak Marianne van Leeuwen bij ESPN haar zorgen uit over de mogelijke gevolgen voor de Eredivisie. "Wij denken dat er dan chaos ontstaat omdat er heel veel andere clubs voorbehouden hebben gemaakt", zo stelde zij. "Als NAC gelijk krijgt, gaan die andere clubs ook kort gedingen aanspannen en dergelijke. Dat zou het kunnen betekenen dat de competitie niet uitgespeeld kan worden", waarschuwde Van Leeuwen. De advocaat van de KNVB vulde tijdens de zitting aan dat er dit seizoen al minstens 133 Eredivisiewedstrijden zijn afgewerkt waarin mogelijk spelers in actie kwamen die niet speelgerechtigd waren.

Ondanks de administratieve onduidelijkheid rondom de speelgerechtigdheid van spelers, wijst de KNVB de beschuldiging van nalatigheid van de hand. De bond stelt dat de verantwoordelijkheid deels elders ligt en wijst op de complexiteit van de regelgeving. "Ik vind niet dat we nalatig zijn geweest", reageerde de bond. Daaraan werd toegevoegd: "Nationaliteit is een behoorlijk privacygevoelige zaak. In de eerste plaats van spelers, in de tweede plaats van werkgevers, dat zijn de clubs".

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
320 Reacties
305 Dagen lid
173 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

“Niet nalatig” …”Privacy gevoelig” … KNVB zit hier faliekant mis. Slappe hap!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
863 Reacties
1.309 Dagen lid
5.258 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Argument van 133 wedstrijden met niet gerechtigde spelers houdt geen steek. Je moet als club toch binnen twee weken reageren en beroep aan tekenen? Het toont alleen maar de zwakte van KNVB. En wat nog zwakker is dat een aantal maanden geleden er een foute wissel was bij de amateurs (Wesley viel in) en die laatste minuten moesten worden overgespeeld. Dus er wordt en niet gecontroleerd, en er wordt met twee maten gemeten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws