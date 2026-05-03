Telstar heeft een lijntje uitgegooid naar Alex Pastoor, zo weet IJmuider Courant zaterdagavond te melden. De ploeg uit Velsen-Zuid zoekt nog altijd naar een opvolger voor de naar FC Utrecht vertrekkende Anthony Correia en zou een belletje hebben gepleegd naar de ervaren oefenmeester. Datzelfde geldt voor Marcel Keizer.

Kees Luijckx wist vorige week te melden dat Chris de Graaf de nieuwe trainer van Telstar gaat worden. De 38-jarige trainer staat momenteel aan het roer bij SV Spakenburg en wordt al langer gezien als een talent in de trainerswereld. Een bekende bakker uit Spakenburg zou dat nieuws hebben doorgespeeld aan de analist van ESPN.

Maar klaarblijkelijk heeft Telstar meer opties op het oog. Volgens IJmuider Courant is Pastoor, die in oktober 2025 werd ontslagen als assistent-trainer van Indonesië, gebeld door de clubleiding van de in degradatienood verkerende Eredivisieclub.

Pastoor, die als clubtrainer voor het laatst actief was bij Almere City (2022-24), is tegenwoordig veelvuldig te zien als analist bij onder meer Ziggo Sport.

Hij schijnt niet de enige kandidaat te zijn voor het trainerschap bij Telstar. “Wellicht geldt dat ook voor Marcel Keizer, die van 2012 tot 2014 al trainer van Telstar was. Keizer staat erom bekend dat hij graag trainer is op hoog niveau, maar het liefst wat meer in de luwte werkt; dat kan goed bij Telstar”, aldus IJmuider Courant.