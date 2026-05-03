Live voetbal

'Alex Pastoor belt met Telstar over nieuwe trainersklus'

3 mei 2026, 07:55
Alex Pastoor
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Telstar heeft een lijntje uitgegooid naar Alex Pastoor, zo weet IJmuider Courant zaterdagavond te melden. De ploeg uit Velsen-Zuid zoekt nog altijd naar een opvolger voor de naar FC Utrecht vertrekkende Anthony Correia en zou een belletje hebben gepleegd naar de ervaren oefenmeester. Datzelfde geldt voor Marcel Keizer.

Kees Luijckx wist vorige week te melden dat Chris de Graaf de nieuwe trainer van Telstar gaat worden. De 38-jarige trainer staat momenteel aan het roer bij SV Spakenburg en wordt al langer gezien als een talent in de trainerswereld. Een bekende bakker uit Spakenburg zou dat nieuws hebben doorgespeeld aan de analist van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Maar klaarblijkelijk heeft Telstar meer opties op het oog. Volgens IJmuider Courant is Pastoor, die in oktober 2025 werd ontslagen als assistent-trainer van Indonesië, gebeld door de clubleiding van de in degradatienood verkerende Eredivisieclub.

Pastoor, die als clubtrainer voor het laatst actief was bij Almere City (2022-24), is tegenwoordig veelvuldig te zien als analist bij onder meer Ziggo Sport.

Hij schijnt niet de enige kandidaat te zijn voor het trainerschap bij Telstar. “Wellicht geldt dat ook voor Marcel Keizer, die van 2012 tot 2014 al trainer van Telstar was. Keizer staat erom bekend dat hij graag trainer is op hoog niveau, maar het liefst wat meer in de luwte werkt; dat kan goed bij Telstar”, aldus IJmuider Courant.

➡️ Meer over Alex Pastoor

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 30 apr. 20:45
  • 8
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 24
Hugo Borst

Hugo Borst haalt venijnig uit: 'Heel raar dat zo’n man bij Ajax terechtkomt'

  • Gisteren, 23:19
  • Gisteren, 23:19
  • 2
11 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (26 okt. 1966)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
32
-14
34
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
32
-10
31
17
NAC
32
-25
25
18
Heracles
31
-45
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws