Telstar ziet hoofdtrainer Anthony Correia na dit seizoen vertrekken naar FC Utrecht en moest dus op zoek naar een opvolger. Die zoektocht zou al heel snel afgerond kunnen zijn, want Kees Luijckx heeft vernomen wie de nieuwe hoofdtrainer wordt in het BUKO Stadion.

Luijckx heeft in Spakenburg gehoord dat Chris de Graaf weleens de nieuwe trainer kan worden van Telstar. De 38-jarige trainer staat momenteel aan het roer bij SV Spakenburg en wordt al langer gezien als een talent in de trainerswereld.

“Ik stond gisteren op de markt bij de bekende bakkerij uit Spakenburg. Daar zei de bakker tegen mij: 'Heb je het al gehoord? Chris de Graaf naar Telstar’”, vertelt oud-voetballer Luijckx bij ESPN. “Het gaat helemaal rond in het dorp. Ik moet zeggen dat ik dat wel een prikkelende gedachte vind. Hij past goed bij de club, met zijn cv, maar ook met zijn bravoure.”

Het wordt voor de toekomstige trainer spannend op welk niveau Telstar volgend seizoen uitkomt. De ploeg uit Velsen-Zuid staat nu zestiende, een plek dit aan het eind van het seizoen resulteert in deelname aan de nacompetitie.

Wie is Chris de Graaf?

De Graaf is sinds november 2022 hoofdtrainer van SV Spakenburg, de amateurclub die de afgelopen jaren veel indruk maakte in de KNVB Beker. Het grote publiek leerde hem kennen tijdens het bekeravontuur van 2022/23, waarin Spakenburg als amateurploeg de halve finale bereikte. Hij stond nooit eerder op eigen benen in het profvoetbal, maar liep vorig jaar wel stage bij FC Twente.

Eerder werkte De Graaf onder meer in de jeugdopleiding van Almere City en diverse amateurverenigingen, waardoor hij in trainerskringen al langer bekendstaat als een talent. Buiten de lijnen is hij mede-eigenaar van Match-Day, een bedrijf dat organisaties helpt hun salesproces schaalbaar en voorspelbaar te maken om structureel nieuw marktaandeel te winnen.