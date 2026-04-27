Live voetbal 1

Dorpsbakker verklapt plots de 'nieuwe trainer van Telstar'

27 april 2026, 15:20   Bijgewerkt: 15:28
Jeff Hardeveld viert de 2-1 bij Telstar - Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Telstar ziet hoofdtrainer Anthony Correia na dit seizoen vertrekken naar FC Utrecht en moest dus op zoek naar een opvolger. Die zoektocht zou al heel snel afgerond kunnen zijn, want Kees Luijckx heeft vernomen wie de nieuwe hoofdtrainer wordt in het BUKO Stadion.

Luijckx heeft in Spakenburg gehoord dat Chris de Graaf weleens de nieuwe trainer kan worden van Telstar. De 38-jarige trainer staat momenteel aan het roer bij SV Spakenburg en wordt al langer gezien als een talent in de trainerswereld.

Artikel gaat verder onder video

“Ik stond gisteren op de markt bij de bekende bakkerij uit Spakenburg. Daar zei de bakker tegen mij: 'Heb je het al gehoord? Chris de Graaf naar Telstar’”, vertelt oud-voetballer Luijckx bij ESPN. “Het gaat helemaal rond in het dorp. Ik moet zeggen dat ik dat wel een prikkelende gedachte vind. Hij past goed bij de club, met zijn cv, maar ook met zijn bravoure.”

Het wordt voor de toekomstige trainer spannend op welk niveau Telstar volgend seizoen uitkomt. De ploeg uit Velsen-Zuid staat nu zestiende, een plek dit aan het eind van het seizoen resulteert in deelname aan de nacompetitie.

Wie is Chris de Graaf?

De Graaf is sinds november 2022 hoofdtrainer van SV Spakenburg, de amateurclub die de afgelopen jaren veel indruk maakte in de KNVB Beker. Het grote publiek leerde hem kennen tijdens het bekeravontuur van 2022/23, waarin Spakenburg als amateurploeg de halve finale bereikte. Hij stond nooit eerder op eigen benen in het profvoetbal, maar liep vorig jaar wel stage bij FC Twente.

Eerder werkte De Graaf onder meer in de jeugdopleiding van Almere City en diverse amateurverenigingen, waardoor hij in trainerskringen al langer bekendstaat als een talent. Buiten de lijnen is hij mede-eigenaar van Match-Day, een bedrijf dat organisaties helpt hun salesproces schaalbaar en voorspelbaar te maken om structureel nieuw marktaandeel te winnen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • Gisteren, 13:25
  • Gisteren, 13:25
  • 8
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Chris de Graaf

Chris de Graaf
Spakenburg
Team: Spakenburg
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (28 aug. 1987)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
31
-45
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws