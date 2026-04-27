Johan Derksen schrikt zich rot van gestaakte wedstrijd: 'Dat het zó uit de hand loopt...'

Johan Derksen is geschrokken van de ongeregeldheden in de jeugdwedstrijd tussen VV Actief uit Eelde tegen HSC uit Sappemeer. Een wedstrijd tussen de JO13-teams van de twee clubs liep zaterdagochtend uit de hand, toen de trainers van beide ploegen het aan de stok kregen met elkaar. Er ontstond een vechtpartij nadat de scheidsrechter de wedstrijd in Eelde staakte.

Aan het Dagblad van het Noorden liet een anonieme getuige weten dat de ruzie ontstond na enkele beslissingen van de scheidsrechter. Wedstrijdsecretaris Bert Bousema van VV Actief zegt dat de club zich ‘heel diep’ schaamt. “We gaan nu eerst uitzoeken wat er precies is gebeurd.”

Tijdens de wedstrijd ontstonden er al woordenwisselingen. De scheidsrechter probeerde de boel te sussen, maar dat lukte niet. Daarom werd de wedstrijd na twintig minuten gestaakt. Bij de kleedkamers zou het vervolgens echt mis zijn gegaan: de trainers raakten slaags en ouders moesten ertussen komen om hun kinderen te beschermen.

Het bestuur van VV Actief wil voorlopig niet reageren, omdat de bestuursleden zelf niet bij de wedstrijd waren. Wel heeft de club melding gemaakt bij de KNVB. Die bepaalt uiteindelijk of er maatregelen worden genomen tegen de trainers.

De situatie wordt maandag besproken door Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. Hij heeft geen goed woord over voor de betrokkenen. “De ouders en de jeugdtrainers eromheen zijn gekker dan de kinderen zelf. Je bent begeleider van kinderen van elf en twaalf jaar.” Derksen kent de clubs. “Actief is een dorpsclub, en HSC uit Sappemeer is zelfs een nette club.” Hans Nijland is zelfs de voorzitter van HSC.

“Een leuke club”, zegt Derksen erover. “Maar het is toch niet te geloven dat een wedstrijd gestaakt wordt omdat beide jeugdtrainers met elkaar op de vuist gaan. En het loopt zó uit de hand dat de politie wordt ingeschakeld om de rust te herstellen. Jeugdtrainers die een opvoedkundige taak hebben, en die zich zó misdragen, moeten van hun leven geen jeugdtrainer meer zijn. Het is te gek voor woorden. Ouders en officials maken het jeugdvoetbal helemaal kapot. Die kinderen willen alleen maar lekker voetballen.”