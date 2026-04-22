Live voetbal

Johan Derksen is verbijsterd door mogelijke nieuwe baan voor Andries Jonker

22 april 2026, 06:55
Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Vandaag Inside-analist Johan Derksen begrijpt niets van de interesse van MVV Maastricht in Andries Jonker. Zondag werd duidelijk dat Jonker de beoogde nieuwe trainer is van MVV, waar Peter van den Berg bezig is aan zijn laatste weken als eindverantwoordelijke.

“MVV speelt binnen de kortste keren Europees voetbal, want Andries Jonker gaat erheen”, zegt Derksen cynisch. “En hij neemt Kevin Hofland mee, die werkelijk overal mislukt is. 'Ik kan me niet herinneren dat Jonker ooit ergens een succesje heeft geboekt. Maar wat bezielt een club om hem te halen?”

Artikel gaat verder onder video

Jonker zit zonder werk sinds zijn periode als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. In 2023 loodste hij de vrouwen nog naar de kwartfinale van het WK, maar op het EK van afgelopen zomer was de groepsfase het eindstation. Al voor het EK was bekend dat Jonker zou vertrekken.

De 63-jarige trainer, die in zijn carrière meermaals samenwerkte met Louis van Gaal, was al eens eerder hoofdtrainer van MVV. Dat was tussen 2004 en 2006. Ook heeft hij gewerkt als hoofdtrainer van FC Volendam Willem II, Bayern München II, VfL Wolfsburg en Telstar.

'Waarom informeert MVV niet bij Oranje Leeuwinnen?'

Als het aan MVV ligt, zo wist journalist Mounir Boualin te melden, wordt Kevin Hofland de assistent van Jonker. Bij Fortuna Sittard, Willem II en Helmond Sport stond Hofland op eigen benen, maar MVV ziet in hem een ideale assistent voor Jonker. Sinds zijn ontslag bij Helmond Sport in februari 2025 is Hofland werkloos.

Volgens Derksen moet MVV nooit met Jonker in zee gaan. “Dan informeer je toch bij een paar spelers van het vrouwenelftal? Dan weet je waar je aan toe bent.” René van der Gijp kan maar één reden bedenken dat MVV is uitgekomen bij Jonker. “Die zijn zo lam als een toeter geweest met die vergaderingen.”

Ben je het eens met Johan Derksen?

Laden...
45 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Andries Jonker

Andries Jonker
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (22 sep. 1962)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
37
-12
41
17
Helmond
37
-19
39
18
MVV
37
-30
38
19
Jong AZ
37
-17
37
20
Jong Ajax
37
-21
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws