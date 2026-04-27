Opvallende beelden van in Manchester. De Engels international, die door een voetblessure maandenlang buitenspel staat, werd gespot terwijl hij ogenschijnlijk in slaap viel tijdens een middagje uit met vrienden.

De dertigjarige spelmaker, eigendom van Manchester City en dit seizoen verhuurd aan Everton, zag zijn campagne abrupt eindigen na een stressfractuur die hij opliep tegen zijn oude club Aston Villa. Na een operatie werkt hij sindsdien aan zijn herstel, met als doel fit te zijn voor de start van het volgende seizoen.

Revalidatie en opvallende beelden

In maart gaf Grealish via sociale media nog een inkijkje in zijn herstelproces. “Ik werk keihard om sterker terug te komen dan ooit”, liet hij toen weten. De middenvelder doorliep een klassiek revalidatietraject: eerst een gipsverband, daarna een beschermende looplaars en zelfs een kniescooter om zijn voet volledig te ontzien.

Dat herstel lijkt inmiddels goed op schema, want hulpmiddelen zijn niet langer nodig. Toch zorgen foto's in The Sun voor gefronste wenkbrauwen. Zaterdagmiddag werd Grealish gesignaleerd bij Stories, een rooftopbar in Manchester, waar hij zich bij vrienden had gevoegd voor een middag drinken.

Volgens ooggetuigen had de Engelsman zichtbaar moeite om wakker te blijven. “Zijn vrienden probeerden hem nog wakker te krijgen, maar de drank leek hem ingehaald te hebben."

Jack Grealish heeft reputatie

Door zijn blessure heeft Grealish momenteel geen verplichtingen op het trainingsveld, en die vrije tijd benut hij zichtbaar buiten de lijnen. Zo reisde hij eerder dit jaar nog af naar Rome voor een luxueus verjaardagsfeest van de partner van Jordan Pickford, Megan Pickford.

Grealish staat bekend als een levensgenieter die ook buiten het veld graag de grenzen opzoekt. Eerder dit seizoen trakteerde hij vrienden nog op een feest van naar verluidt 20.000 pond, dat eindigde in een Londense stripclub.

Ook in het noordwesten van Engeland duikt zijn naam regelmatig op in het uitgaansleven, waar hij bekendstaat om het royaal betalen van drankjes voor omstanders. Zijn uitbundige vieringen na het winnen van de treble met Manchester City in 2023 gingen zelfs de wereld over.