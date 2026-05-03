Stunt: MVV-keeper wordt mogelijk concurrent van Spanje-doelman Unai Simón

3 mei 2026, 07:25
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Sem Westerveld staat mogelijk voor een droomtransfer naar LaLiga. De Telegraaf meldt zaterdagavond dat de doelman, die afgelopen seizoen door MVV Maastricht werd gehuurd van AZ, wordt begeerd door Athletic Bilbao.

MVV kende een zwaar teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en eindigde op de negentiende plaats. Tóch kan huurling Westerveld (23) terugkijken op een prima jaar. De zoon van voormalig keeper Sander Westerveld onderscheidde zich meermaals met knappe reddingen. Dat leidt nu dus tot interesse vanuit Spanje.

En die interesse is niet verrassend. Al eerder in zijn carrière kreeg Westerveld te maken met belangstelling vanuit Bilbao, de club die alleen spelers uit Baskenland toelaat in de selectie. Westerveld werd geboren in San Sebastián, toen zijn vader nog doelman was van Real Sociedad.

Mocht Sem Westerveld – die in aanmerking komt voor een Spaans paspoort – daadwerkelijk verkassen naar Bilbao, dan wordt hij de concurrent van Unai Simón, de eerste doelman van het Spaanse nationale elftal. Niet alleen vanuit Spanje is er interesse in de MVV-goalie, want ook OH Leuven en Kaiserslautern volgen de doelman volgens De Telegraaf.

Sem Westerveld

MVV Maastricht
Team: MVV
Leeftijd: 23 jaar (18 jul. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
MVV
38
0
2024/2025
Jong AZ
3
0
2024/2025
AZ
0
0
2023/2024
AZ
0
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
38
-10
44
17
Jong AZ
38
-15
40
18
Helmond
38
-20
39
19
MVV
38
-32
38
20
Jong Ajax
38
-23
35

