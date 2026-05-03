‘PSV wil achterhoede versterken en kijkt rond in Kroatië’

PSV heeft het oog laten vallen op van Dinamo Zagreb, zo melden verschillende Kroatische media. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de interesse nog niet concreet, maar kan de centrumverdediger later zeker ‘interessant’ zijn.

PSV wil de verdediging komende zomer versterken. Dit seizoen speelde Jerdy Schouten voornamelijk op die positie om de ploeg van Peter Bosz meer voetbal van achteruit te bezorgen. De middenvelder scheurde afgelopen maand echter zijn kruisband af, waardoor hij ook een groot deel van het nieuwe seizoen zal missen. PSV moet dus op zoek naar een nieuwe optie in het centrum van de verdediging.

Volgens verschillende Kroatische media zou de 21-jarige Domínguez in beeld zijn bij de Eindhovenaren. De mandekker speelde tussen 2020 en 2025 in de jeugdopleiding van FC Barcelona, dat hem afgelopen zomer voor 1,2 miljoen euro verkocht aan Dinamo Zagreb. Domínguez kwam dit seizoen tot dusver tot 39 officiële duels voor de Kroatische grootmacht, waarin hij twee keer scoorde en drie assists leverde.

Domínguez vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 1,9 miljoen euro, maar Elfrink verwacht niet dat PSV op korte termijn toe gaat slaan. “Nu nog niet heel heet nog”, schrijft de clubwatcher, die wel toegeeft dat de Spanjaard op een later moment wel ‘interessant’ kan zijn.