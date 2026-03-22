Een opvallende rode kaart voor in de wedstrijd tussen Telstar en PSV. Na een vermeende elleboogstoot aan Gerald Alders trok scheidsrechter Marc Nagtegaal de rode kaart.

Het incident vond zeven minuten voor de pauze plaats. De bal was geenszins in de buurt. Telstar-keeper Ronald Koeman junior bereidde zich voor om een uittrap te nemen, toen Salah-Eddine en Alders rond de middenlijn verwikkeld raakten in een duel. Daarbij zwaaide Salah-Eddine zijn arm naar achteren en leek hij Alders op het hoofd te raken. Op advies van de vierde official Richard Martens gaf Nagtegaal een rode kaart.

Met tien man kwam PSV vlak daarna op achterstand. Patrick Brouwer opende de score in de blessuretijd van de eerste helft. Voor Telstar lonkt de tweede overwinning op PSV dit seizoen, en een zeer belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.

De rode kaart van Salah-Eddine wordt besproken bij ESPN. "Hij rukt zich los", ziet Danny Koevermans, die in het amateurvoetbal werkt als scheidsrechter. "Als ik de vierde official was, zou ik hem niet roepen." Daar is Arnold Bruggink het mee eens. "Blijf er alsjeblieft van af. Bemoei je er niet mee, man. Alders loopt ook naar hem toe. Waarom gaat hij aan hem hangen?

Koevermans legt uit dat het scheidsrechtersteam op het veld een besluit nam, waarvan de VAR niet kon vaststellen dat het een duidelijke fout betrof. Daarom zou de VAR er niet tussen gekomen zijn. "Ik vind het vreselijk dat dit soort beslissingen wordt genomen", foetert Bruggink.

Anass Salah-Eddine krijgt rood na een worsteling met Gerald Alders 🟥



— ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026