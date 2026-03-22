Salah-Eddine pakt bizarre rode kaart bij Telstar - PSV: 'Blijf ervan af, man!'

22 maart 2026, 17:44
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opvallende rode kaart voor Anass Salah-Eddine in de wedstrijd tussen Telstar en PSV. Na een vermeende elleboogstoot aan Gerald Alders trok scheidsrechter Marc Nagtegaal de rode kaart.

Het incident vond zeven minuten voor de pauze plaats. De bal was geenszins in de buurt. Telstar-keeper Ronald Koeman junior bereidde zich voor om een uittrap te nemen, toen Salah-Eddine en Alders rond de middenlijn verwikkeld raakten in een duel. Daarbij zwaaide Salah-Eddine zijn arm naar achteren en leek hij Alders op het hoofd te raken. Op advies van de vierde official Richard Martens gaf Nagtegaal een rode kaart.

Met tien man kwam PSV vlak daarna op achterstand. Patrick Brouwer opende de score in de blessuretijd van de eerste helft. Voor Telstar lonkt de tweede overwinning op PSV dit seizoen, en een zeer belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.

De rode kaart van Salah-Eddine wordt besproken bij ESPN. "Hij rukt zich los", ziet Danny Koevermans, die in het amateurvoetbal werkt als scheidsrechter. "Als ik de vierde official was, zou ik hem niet roepen." Daar is Arnold Bruggink het mee eens. "Blijf er alsjeblieft van af. Bemoei je er niet mee, man. Alders loopt ook naar hem toe. Waarom gaat hij aan hem hangen?

Koevermans legt uit dat het scheidsrechtersteam op het veld een besluit nam, waarvan de VAR niet kon vaststellen dat het een duidelijke fout betrof. Daarom zou de VAR er niet tussen gekomen zijn. "Ik vind het vreselijk dat dit soort beslissingen wordt genomen", foetert Bruggink.

➡️ Meer over PSV

Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV

PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

Ajax ontslaat Fred Grim

Dave80
51 Reacties
622 Dagen lid
537 Likes
Dave80
hoe erg het ook klinkt, het is een slaande beweging, dat ziet men als een directe rode kaart. Maarja, mocht psv verliezen, zijn ze volgende week wel kampioen

Stoker
197 Reacties
942 Dagen lid
1.121 Likes
Stoker
Als het echt een slaande beweging dan is het rood, maar waarom wordt die ander niet bestraft want die begint en dan zou geel op zijn plaats zijn

Telstar - PSV

Telstar
3 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (18 jan. 2002)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
0
0
2025/2026
PSV
14
0
2024/2025
Roma
3
0
2024/2025
Twente
18
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

