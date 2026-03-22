Peter Bosz voelt zich slecht over het optreden van PSV op bezoek bij Telstar (3-1 verlies). De coach van de Eindhovenaren is niet te spreken over het spel van zijn ploeg en spreekt van een volledig terechte rode kaart voor Anass Salah-Eddine.
"Ik heb een heel slecht gevoel, omdat wij heel slecht gevoetbald hebben", begint Bosz na afloop van de verloren wedstrijd in Velsen-Zuid in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ik heb een ploeg gezien die vreselijk veel balverlies leed in de eerste helft. Het was heel slordig, waardoor we constant achter de bal aan moesten."
Scheidsrechter Marc Nagtegaal maakte de avond voor PSV niet makkelijker door na 39 minuten spelen een directe rode kaart uit te delen aan Salah-Eddine. Bosz vond het een logische beslissing: "We krijgen een domme en volledig terechte rode kaart. Dat maakt het niet makkelijker. Ik heb de beelden bekeken en daarin zie je dat hij wordt vastgepakt en zich los wil wringen. Maar dit is hartstikke dom en moet hij niet doen."
Salah-Eddine is het niet met zijn trainer eens. De linksback van PSV vindt dat hij geen rode kaart had hoeven krijgen: "Ik kan hier niet mee leven. Ik vind het geen rode kaart. Het is zwaar bestraft, vind ik. Ik had geen intentie om hem aan te raken, want ik wilde mijzelf losdraaien. Dit is de eerste rode kaart die ik in mijn leven heb gepakt. Dit is heel vervelend."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
