Bosz en Salah-Eddine zijn het oneens over rode kaart: 'Dit is hartstikke dom'

22 maart 2026, 19:40   Bijgewerkt: 19:52
1 reactie
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Peter Bosz voelt zich slecht over het optreden van PSV op bezoek bij Telstar (3-1 verlies). De coach van de Eindhovenaren is niet te spreken over het spel van zijn ploeg en spreekt van een volledig terechte rode kaart voor Anass Salah-Eddine.

"Ik heb een heel slecht gevoel, omdat wij heel slecht gevoetbald hebben", begint Bosz na afloop van de verloren wedstrijd in Velsen-Zuid in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ik heb een ploeg gezien die vreselijk veel balverlies leed in de eerste helft. Het was heel slordig, waardoor we constant achter de bal aan moesten."

Scheidsrechter Marc Nagtegaal maakte de avond voor PSV niet makkelijker door na 39 minuten spelen een directe rode kaart uit te delen aan Salah-Eddine. Bosz vond het een logische beslissing: "We krijgen een domme en volledig terechte rode kaart. Dat maakt het niet makkelijker. Ik heb de beelden bekeken en daarin zie je dat hij wordt vastgepakt en zich los wil wringen. Maar dit is hartstikke dom en moet hij niet doen."

Salah-Eddine is het niet met zijn trainer eens. De linksback van PSV vindt dat hij geen rode kaart had hoeven krijgen: "Ik kan hier niet mee leven. Ik vind het geen rode kaart. Het is zwaar bestraft, vind ik. Ik had geen intentie om hem aan te raken, want ik wilde mijzelf losdraaien. Dit is de eerste rode kaart die ik in mijn leven heb gepakt. Dit is heel vervelend."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 reactie
Klasse van Bosz, daar kunnen diverse andere trainers nog iets van leren.

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
36 Reacties
18 Dagen lid
15 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klasse van Bosz, daar kunnen diverse andere trainers nog iets van leren.

Telstar - PSV

Telstar
3 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

