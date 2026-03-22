Peter Bosz voelt zich slecht over het optreden van PSV op bezoek bij Telstar (3-1 verlies). De coach van de Eindhovenaren is niet te spreken over het spel van zijn ploeg en spreekt van een volledig terechte rode kaart voor .

"Ik heb een heel slecht gevoel, omdat wij heel slecht gevoetbald hebben", begint Bosz na afloop van de verloren wedstrijd in Velsen-Zuid in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ik heb een ploeg gezien die vreselijk veel balverlies leed in de eerste helft. Het was heel slordig, waardoor we constant achter de bal aan moesten."

Scheidsrechter Marc Nagtegaal maakte de avond voor PSV niet makkelijker door na 39 minuten spelen een directe rode kaart uit te delen aan Salah-Eddine. Bosz vond het een logische beslissing: "We krijgen een domme en volledig terechte rode kaart. Dat maakt het niet makkelijker. Ik heb de beelden bekeken en daarin zie je dat hij wordt vastgepakt en zich los wil wringen. Maar dit is hartstikke dom en moet hij niet doen."

Salah-Eddine is het niet met zijn trainer eens. De linksback van PSV vindt dat hij geen rode kaart had hoeven krijgen: "Ik kan hier niet mee leven. Ik vind het geen rode kaart. Het is zwaar bestraft, vind ik. Ik had geen intentie om hem aan te raken, want ik wilde mijzelf losdraaien. Dit is de eerste rode kaart die ik in mijn leven heb gepakt. Dit is heel vervelend."