Alarmfase één bij PSV: analisten roepen op tot rigoureuze verandering

In het ESPN-televisieprogramma Voetbalpraat wordt maandagavond de noodklok geluid over PSV. Onder anderen Maarten Wijffels denkt dat de clubleiding van de Eindhovenaren aankomende zomer voor een loodzware klus staat.

Hoewel PSV op koers ligt om voor het derde jaar op rij landskampioen van Nederland te worden, dreigt de formatie van trainer Peter Bosz het seizoen in mineur te eindigen. De Eindhovenaren liggen al uit Europa en het bekertoernooi en verloren drie van de laatste vier wedstrijden in alle competities. Zondagmiddag ging het mis op bezoek bij promovendus Telstar (3-1).

De landstitel zal normaal gesproken niet meer in gevaar komen voor PSV, dat met nog zes speelrondes voor de boeg vijftien punten meer heeft dan achtervolger Feyenoord, maar het verval is de laatste weken groot. “Het is een beetje zoals vorig jaar. Toen ging het nog bijna fout. Nu heb je geen tegenstander”, zegt Kenneth Perez.

Wijffels zag iets vergelijkbaars gebeuren in het seizoen 2023/2024. “Nadat ze kampioen worden zei Bosz: we kunnen nog records breken. Toen zeiden die spelers: trainer, wat interesseert ons dat nou? Dat vonden ze allemaal niet interessant”, stelt de journalist van het Algemeen Dagblad. “De manier waarop… Dit wil je toch niet”, vult Martijn Krabbendam van Voetbal International aan.

“Over drie maanden heeft niemand het er meer over. Maar Schouten zei ook: we willen dit niet, maar het gebeurt. Dan moet je ervoor zorgen dat het niet gebeurt”, vervolgt Wijffels. “Wat ook een rol speelt, is dat er wat combinaties uit elkaar zijn gevallen. Schouten speelt nu weer op het middenveld, omdat Mauro Júnior niet startte. Dat betekent dat je achterin een wat mindere opbouw hebt.”

“Voorin is Guus Til heel belangrijk geweest met al die goals die hij gemaakt heeft. Als hij niet meedoet, komt Boadu in de spits terecht. Of Pepi, maar die komt net terug van een blessure. Dat is het allemaal niet. Dat zag je ook wel terug in de wedstrijd tegen Telstar”, aldus Wijffels.

“Dat betekent dus dat de breedte van PSV helemaal niet zo goed is als dat je misschien zou denken”, concludeert Perez. De Deen voegt daaraan toe: “PSV wordt natuurlijk zeer terecht kampioen. Ze hebben over het algemeen het beste voetbal gespeeld.”

Wijffels denkt dat aankomende zomer cruciaal wordt voor PSV: “Iedereen denkt nu: PSV staat ver voor Feyenoord en Ajax. Maar deze zomer moeten zij ook maar weer de juiste spelers halen.”

Milan van Dongen analyseerde de uitwedstrijd tegen Telstar samen met Arnold Bruggink. “Die zei: eigenlijk moeten alle alarmbellen afgaan bij de clubleiding. Hij ziet ook dat er in de selectie mentaliteit en hardheid ontbreekt. Arnold zei: je moet wel bij de aankopen die je gaat doen extra gaan letten op mentaliteit.”

‘PSV mist type Andrés Guardado’

Wijffels adviseert PSV dan om weer rond te gaan kijken in Zuid- en Midden-Amerika: “PSV moet weer eens Latijns smaldeel creëren”, stelt de journalist, die de rol aanstipt die de Mexicaan Andrés Guardado in het verleden had bij PSV. “Om een voorbeeld te noemen: toen Guardado bij PSV speelde, speelden ze uit bij NAC Breda (in het seizoen 2014/15, red.). Toen kreeg Jetro Willems al in de eerste minuut een rode kaart.”

“Toen zag je op de tribune dat Guardado zei: ik regel het hier, ik ga voor twee man spelen. En dat deed hij ook! Ze wonnen die wedstrijd gemakkelijk (0-2, red.). Gisteren gebeurt dat niet. Je zou zeggen: Perisic staat ook op het veld, maar Guardado heeft toch dat Latijnse. Dat is anders!”, aldus Wijffels.