PSV wil de koopoptie in het contract van lichten, zo meldt de bekende Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira op X. De Eindhovenaren zijn dermate tevreden over de linksback dat zij de afgesproken acht miljoen euro gaan overmaken aan AS Roma. In het Philips Stadion ligt een contract tot de zomer van 2031 klaar voor de verdediger.

Sinds zijn komst naar Eindhoven heeft Salah-Eddine indruk gemaakt op de technische staf onder leiding van Peter Bosz. De verdediger, die in het verleden ook voor Ajax en FC Twente uitkwam, werd door PSV gehuurd van AS Roma met een optie tot koop. Volgens Schira heeft de clubleiding nu besloten om deze optie formeel te activeren, waardoor de samenwerking permanent wordt.

Persoonlijk akkoord nog een struikelblok

Hoewel PSV de miljoenen voor de transfersom heeft klaarliggen, is de deal volgens het Eindhovens Dagblad nog niet volledig in kannen en kruiken. De club en de zaakwaarnemer van Salah-Eddine hebben namelijk nog geen persoonlijk akkoord bereikt over de voorwaarden tot medio 2031. De koopoptie van acht miljoen euro is volgens de krant juridisch gezien waardeloos zolang de speler zelf niet instemt met het aangeboden salaris en de premies. Hoewel beide partijen positief tegenover een langer verblijf staan en er al maanden wordt gezocht naar een moment om de onderhandelingen af te ronden, moeten er op de laatste punten nog overeenstemming worden bereikt.

Mocht PSV tot een akkoord komen, verzekert PSV zich van een vaste kracht op de linkerflank, een positie die in het verleden nog wel eens voor kopzorgen zorgde in de Lichtstad. Dat Salah-Eddine een belangrijke schakel is geworden in het elftal van Bosz, blijkt wel uit zijn cijfers van dit seizoen. De 24-jarige verdediger kwam tot dusver tot 23 optredens in zowel de Eredivisie als de Champions League. De linksback onderstreept zijn waarde met een assist en een passpercentage van 86,8 procent, terwijl hij met gemiddeld 1,75 geslaagde tackles per wedstrijd ook verdedigend een betrouwbare indruk maakt.

Tijdelijk aan de kant

Ondanks het goede nieuws over zijn toekomst moet Salah-Eddine de komende duels wel toekijken. De verdediger zit een schorsing uit na zijn rode kaart tegen Telstar van afgelopen zondag. De KNVB legde hem een straf op van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, waardoor Peter Bosz hem de komende twee officiële wedstrijden moet missen.