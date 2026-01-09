De aanstaande transfer van moet de kroon op het werk van technisch directeur Max Huiberts bij AZ worden, aldus het Algemeen Dagblad. Huiberts vertrekt aan het einde van het seizoen en zou vast van plan zijn om minimaal 60 miljoen euro binnen te harken met de verkoop van het toptalent.

Eerder vandaag onthulde De Telegraaf al dat AZ in zee is gegaan met 'superagent' Jorge Mendes. De Portugese zaakwaarnemer zou van de Alkmaarse club een mandaat hebben gekregen om namens hen over Smit te onderhandelen met Europese topclubs. Het staat al vast dat AZ Smit voor 'de hoofdprijs' gaat verkopen, zo beaamt het AD.

"Sterker nog: voor technisch directeur Max Huiberts is het min of meer een prestigekwestie geworden. De verkoop van Smit moet de kroon op zijn werk worden, zo heeft hij besloten. Huiberts vertrekt na dit seizoen bij de club. Hij wil eindigen met een absolute knaller", aldus de krant. "Minstens 60 miljoen euro wil hij voor de grootste parel van de eigen opleiding hebben. Dat kan dit jaar zijn, al is het ook een optie dat Smit nog een seizoen in Nederland blijft en pas daarna vertrekt."

Smit zelf liet zich eind december in een Telegraaf-interview uit over zijn sportieve toekomst. Toen die krant hem vroeg hoe lang hij nog speler van AZ dacht te zijn, antwoordde de 19-jarige middenvelder: "Ik denk een half jaar, of anderhalf jaar. Daarna hoop ik wel een mooie stap gemaakt te hebben." Smit benadrukt dat die 'mooie stap' hem naar het buitenland zou moeten voeren, waardoor hij een 'tussenstop' bij een traditionele topclub in Nederland over zou slaan. Over de transfersom die hij op moet leveren heeft Smit óók al nagedacht: "Rond de 30 miljoen euro? Dan word ik de hoogst uitgaande transfer van AZ. Dat is mijn streven", aldus de middenvelder. Het clubrecord is momenteel in handen van Alireza Jahanbakhsh, die in 2018 voor zo'n 22,5 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion verkaste.