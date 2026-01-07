Marciano Vink denkt dat een stap van AZ naar Real Madrid op dit moment te vroeg zou komen voor . Dat zegt de oud-voetballer en analist dinsdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Smit werd eind december plots door transferjournalist Fabrizio Romano in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. AZ zou zelfs een bod van 60 miljoen euro op de negentienjarige middenvelder hebben afgeslagen, hetgeen vervolgens weer werd ontkend door technisch directeur Max Huiberts van de Alkmaarse club.

Vink adviseert Smit een tussenstap te maken, in plaats van meteen vanaf AZ naar een club van het kaliber Real Madrid te verkassen. “Hij is wel het type speler waarbij iedereen ziet wat hij kan. Hij heeft nu ook een minder fase. Ik vind ook dat hij het elftal op sleeptouw moet nemen. Hij moet nog dominanter worden als hij echt die stap naar Real Madrid wil maken.”

“Real Madrid haalt af en toe hele jonge spelers, zoals Endrick ook”, vervolgt Vink. “Dan zie je toch dat die spelers een beetje verpieteren op de bank en ongeduldig worden. Ik zou hem dat niet gunnen. Als hij deze ontwikkeling doorzet en een jaar of 23, 24, 25 is, dan is hij een grote meneer en kan hij die stap zetten. Dan kom je ook anders binnen. Nu is deze stap net even te groot”, vindt Vink.

Wat zou Vink wel een geschikte stap vinden voor Smit? “Als hij morgen naar een Premier League-club gaat waarin hij in de luwte veel speelminuten en fouten kan maken en de hardheid leert, dan denk ik dat dat een mooiere stap is. Ik geloof best dat hij met zijn talent bij Real Madrid eindigt, maar van AZ naar Real Madrid zou echt too much zijn.”

Dan valt de naam van Bayern München-toptalent Lennart Karl plots. Laatstgenoemde liet zich onlangs ontvallen dat zijn droomclub Real Madrid is. “Heb je hem zien spelen? Hoe goed die is?”, reageert Vink. De analist vervolgt over de zeventienjarige rechtsbuiten: “Even serieus, die is zeventien! Als ik dat afzet tegen Kees Smit… Dat is niet helemaal te vergelijken: die jongen doet het bij Bayern in de Duitse competitie op het hoogste niveau. De aanname en de versnelling die die jongen heeft: dat is gewoon eng!”