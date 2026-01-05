AZ heeft helemaal nog geen bod ontvangen op , zo laat technisch directeur Max Huiberts weten aan NH Sport. Vorige week werd er gesproken over een bod van zestig miljoen euro, maar hier is dus niets van waar.

Smit is momenteel een van de meest begeerde talenten in Europa. De negentienjarige middenvelder van AZ werd al met de nodige topclubs in verband gebracht. Op tweede kerstdag meldde The Athletic dat Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Newcastle United en Borussia Dortmund allemaal hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Enkele dagen later gaf Fabrizio Romano aan dat AZ een bod van zestig miljoen euro had afgewezen.

In gesprek met NH Sport krijgt Huiberts de vraag of hij al een bod van zestig miljoen euro heeft ontvangen van Real Madrid. “Ik lees ook veel, ik hoor ook veel, net zo veel als jullie, maar dat is nog niet gebeurd”, maakt de bestuurder duidelijk. En speelt er momenteel niets rondom Smit. “Niet dat ik weet”, antwoordt Huiberts.

Toch betekent dat volgens Huiberts niet dat er helemaal niets speelt rondom het toptalent. “Tegenwoordig weten de spelers en zaakwaarnemers vaak zelf meer, want die worden vaak als eerste geïnformeerd. De clubs vaak als laatste. Dat was vroeger anders, maar tegenwoordig is het een andere wereld geworden. Dus ik weet het echt niet.”