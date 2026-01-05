AZ heeft helemaal nog geen bod ontvangen op Kees Smit, zo laat technisch directeur Max Huiberts weten aan NH Sport. Vorige week werd er gesproken over een bod van zestig miljoen euro, maar hier is dus niets van waar.
Smit is momenteel een van de meest begeerde talenten in Europa. De negentienjarige middenvelder van AZ werd al met de nodige topclubs in verband gebracht. Op tweede kerstdag meldde The Athletic dat Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Newcastle United en Borussia Dortmund allemaal hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Enkele dagen later gaf Fabrizio Romano aan dat AZ een bod van zestig miljoen euro had afgewezen.
In gesprek met NH Sport krijgt Huiberts de vraag of hij al een bod van zestig miljoen euro heeft ontvangen van Real Madrid. “Ik lees ook veel, ik hoor ook veel, net zo veel als jullie, maar dat is nog niet gebeurd”, maakt de bestuurder duidelijk. En speelt er momenteel niets rondom Smit. “Niet dat ik weet”, antwoordt Huiberts.
Toch betekent dat volgens Huiberts niet dat er helemaal niets speelt rondom het toptalent. “Tegenwoordig weten de spelers en zaakwaarnemers vaak zelf meer, want die worden vaak als eerste geïnformeerd. De clubs vaak als laatste. Dat was vroeger anders, maar tegenwoordig is het een andere wereld geworden. Dus ik weet het echt niet.”
Zestig miljoen gaan ze echt niet krijgen, tenzij de grote clubs in Europa opeens alles er voor over zouden hebben om Smit binnen te halen en er een biedoorlog ontstaat. Gaat niet gebeuren. Zijn marktwaarde is 22, dus ik schat dat AZ iets tussen 25 en misschien 30 kan vangen. Wat een heel mooi bedrag zou zijn voor een Nederlandse club. Daarnaast is de interesse van de grote clubs heel leuk, maar die hebben voor dezelfde positie vast nog 1 of 2 spelers op het oog.
AZ blijft knap in het kielzog van Feyenoord en PSV. Dat vind ik oprecht razend knap. Voor mij is het inmiddels duidelijk: als je als jonge speler in Noord-Holland talent hebt en je goed kunt ontwikkelen, is AZ een hele logische stap. De ontwikkeling die de club de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zowel sportief als organisatorisch, is indrukwekkend. Structureel meedoen aan de top zonder de middelen van de traditionele topclubs verdient respect.
