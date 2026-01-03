AZ heeft voormalig verdediger Ron Vlaar per direct toegevoegd aan de technische staf van trainer Maarten Martens. De oud-international neemt de plaats over van Kenneth Goudmijn, die recent samen met keeperstrainer Nick van Aart werd weggestuurd uit de staf.

Vlaar (40) brak bij AZ door in het betaald voetbal en legde er de basis voor een mooie carrière, die hem langs Feyenoord en Aston Villa leidde. Daarnaast speelde hij 32 interlands voor het Nederlands elftal. In 2015 keerde hij als speler terug bij AZ, alvorens zijn loopbaan in 2021 definitief af te sluiten.

Daarna begon de oud-verdediger aan een tweede loopbaan als trainer én tv-analist. Bij AZ was hij al assistent bij de Onder-17 en de Onder-18, sinds de zomer van 2023 vervulde hij die rol bij het Jong-elftal. Nu wordt hij dus (deels) doorgeschoven naar de eerste selectie. "Ron stond te popelen. Toen ik hem belde met de vraag, zei hij letterlijk: "Mijn hart slaat over"", zegt technisch directeur Max Huiberts van AZ tegenover Voetbal International.

Vlaar gaat drie dagen per week aan de slag bij het eerste. Huiberts heeft duidelijk voor ogen wat hij kan bijdragen: "Ron heeft natuurlijk als speler ervaring op het allerhoogste niveau. Inmiddels heeft hij ook in onze jeugdopleiding veel ervaring opgedaan in deze rol. Bovendien kan hij bij standaardsituaties belangrijk zijn", aldus de technisch directeur.

Ook voor keeperstrainer Van Aart heeft AZ inmiddels een vervanger gevonden, in de persoon van Sjoerd Woudenberg (39). Hij werkte in het verleden onder meer voor Go Ahead Eagles en in Zuid-Afrika voor Cape Town City en Orlando Pirates. De laatste jaren werkte Woudenberg in Indonesië, eest voor Dewa United en sinds begin dit jaar voor de voetbalbond, waar hij zowel de keepers van de Onder-23 als die van de nationale ploeg van toenmalig bondscoach Patrick Kluivert onder zijn hoede had.