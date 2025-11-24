Live voetbal

Smit volledig onzichtbaar: ‘Hoop voor hem dat Koeman niet heeft gekeken’

Smit volledig onzichtbaar: ‘Hoop voor hem dat Koeman niet heeft gekeken’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 november 2025, 10:44

Kees Smit kon zich tegen sc Heerenveen (3-1 nederlaag) niet onderscheiden bij AZ, zo stelt Pieter Zwart in VI ZSM. De hoofdredacteur van Voetbal International vindt dat het toptalent met name in de verdedigende aspecten steken liet vallen.

Smit is de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. De middenvelder van AZ liet in meerdere wedstrijden zien geweldig te kunnen voetballen en wordt met de ene na de andere internationale topclub in verband gebracht. Onlangs sprak Ronald Koeman ook al zijn bewondering uit voor de negentienjarige rechtspoot, waarbij hij Smit zelfs vergeleek met Pedri.

Artikel gaat verder onder video

Zondag was Smit op bezoek bij Heerenveen echter nauwelijks in het spel betrokken. “Er zat heel veel dynamiek in bij Heerenveen en daar had AZ het heel moeilijk mee”, steekt Zwart van wal. “Je hoopt voor Kees Smit dat Ronald Koeman deze wedstrijd niet al te aandachtig heeft bekeken. Hij zag er toch ook een aantal keren niet al te best uit, met name in verdedigend opzicht.” Het talent was ook nog betrokken bij een opmerkelijk moment met Luuk Brouwers, waarbij hij de Heerenveen-aanvoerder bij de keel greep terwijl die op de grond lag. Smit kreeg hier slechts een gele kaart voor.

Gemiste kans voor AZ

Gezien de huidige vorm van Ajax en Feyenoord, denkt Zwart dat er voor AZ dit seizoen misschien wel een tweede plaats in zit. Daarom vindt hij het verlies bij Heerenveen een gemiste kans om dichter bij de Rotterdammers te komen. “Je zou denken dat alles uit de kast moet worden gehaald bij AZ, maar op een of andere manier lukt het vaak toch weer niet. Dit was daar ook weer een voorbeeld van. Misschien omdat de selectie heel erg jong is, maar zo’n wedstrijd tegen Heerenveen hoeft niet zo kansloos te zijn als het nu uiteindelijk was.”

➡️ Meer AZ nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
Dick Schreuder Ajax

Harry Vermeegen adviseert: 'Ajax, pak die Dick Schreuder van NEC'

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
21
314 Reacties
18 Dagen lid
570 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Elke jonge speler krijgt hiermee te maken aan de top. Je ziet het vaker.. in het begin kunnen talenten zorgeloos meevoetballen of zelfs uitblinken, maar zodra er meer van ze wordt verwacht, of zodra tegenstanders rekening gaan houden met hun kwaliteiten, komt er vanzelf een periode waarin het wat moeilijker gaat. Kees Smit moet vooral in zichzelf blijven geloven en zich niet gek laten maken door Oranje praatjes, het WK dat eraan komt of de druk die binnen AZ groeit. AZ voelt dat de concurrentie punten laat liggen en dat dit seizoen beslissend kan zijn als ze echt in de Champions League willen meedoen. Toch verwacht ik dat Kees Smit zich moeiteloos gaat blijven ontwikkelen. Zijn talent is puur. En ik denk dat hij uiteindelijk zonder problemen bij een topclub mee kan draaien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
314 Reacties
18 Dagen lid
570 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Elke jonge speler krijgt hiermee te maken aan de top. Je ziet het vaker.. in het begin kunnen talenten zorgeloos meevoetballen of zelfs uitblinken, maar zodra er meer van ze wordt verwacht, of zodra tegenstanders rekening gaan houden met hun kwaliteiten, komt er vanzelf een periode waarin het wat moeilijker gaat. Kees Smit moet vooral in zichzelf blijven geloven en zich niet gek laten maken door Oranje praatjes, het WK dat eraan komt of de druk die binnen AZ groeit. AZ voelt dat de concurrentie punten laat liggen en dat dit seizoen beslissend kan zijn als ze echt in de Champions League willen meedoen. Toch verwacht ik dat Kees Smit zich moeiteloos gaat blijven ontwikkelen. Zijn talent is puur. En ik denk dat hij uiteindelijk zonder problemen bij een topclub mee kan draaien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heerenveen - AZ

sc Heerenveen
3 - 1
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
12
2
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel