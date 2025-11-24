kon zich tegen sc Heerenveen (3-1 nederlaag) niet onderscheiden bij AZ, zo stelt Pieter Zwart in VI ZSM. De hoofdredacteur van Voetbal International vindt dat het toptalent met name in de verdedigende aspecten steken liet vallen.

Smit is de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. De middenvelder van AZ liet in meerdere wedstrijden zien geweldig te kunnen voetballen en wordt met de ene na de andere internationale topclub in verband gebracht. Onlangs sprak Ronald Koeman ook al zijn bewondering uit voor de negentienjarige rechtspoot, waarbij hij Smit zelfs vergeleek met Pedri.

Artikel gaat verder onder video

Zondag was Smit op bezoek bij Heerenveen echter nauwelijks in het spel betrokken. “Er zat heel veel dynamiek in bij Heerenveen en daar had AZ het heel moeilijk mee”, steekt Zwart van wal. “Je hoopt voor Kees Smit dat Ronald Koeman deze wedstrijd niet al te aandachtig heeft bekeken. Hij zag er toch ook een aantal keren niet al te best uit, met name in verdedigend opzicht.” Het talent was ook nog betrokken bij een opmerkelijk moment met Luuk Brouwers, waarbij hij de Heerenveen-aanvoerder bij de keel greep terwijl die op de grond lag. Smit kreeg hier slechts een gele kaart voor.

Gemiste kans voor AZ

Gezien de huidige vorm van Ajax en Feyenoord, denkt Zwart dat er voor AZ dit seizoen misschien wel een tweede plaats in zit. Daarom vindt hij het verlies bij Heerenveen een gemiste kans om dichter bij de Rotterdammers te komen. “Je zou denken dat alles uit de kast moet worden gehaald bij AZ, maar op een of andere manier lukt het vaak toch weer niet. Dit was daar ook weer een voorbeeld van. Misschien omdat de selectie heel erg jong is, maar zo’n wedstrijd tegen Heerenveen hoeft niet zo kansloos te zijn als het nu uiteindelijk was.”