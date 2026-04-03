PSV-trainer Peter Bosz vindt het nog altijd 'moeilijk' om beelden terug te zien van Abdelhak Nouri. In het seizoen 2016/17 gunde Bosz de middenvelder zijn debuut bij Ajax, na zijn vertrek kwam de loopbaan van Nouri op verdrietige wijze ten einde.

Bosz liet Nouri in september 2016 invallen in een bekerwedstrijd tegen Willem II. De jonge middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld als vervanger van Hakim Ziyech en luisterde zijn debuut op door vlak voor tijd met een rake vrije trap de eindstand op 5-0 te bepalen. Nouri zou uiteindelijk vijftien officiële wedstrijden onder Bosz spelen. Aan het einde van het seizoen vertrok de trainer, waarna het onder Bosz' opvolger Marcel Keizer helemaal mis ging voor Nouri. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen zakte hij als gevolg van een hartstilstand in elkaar. Na reanimatie op het veld werd duidelijk dat hij door zuurstoftekort ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen.

Gisteren (donderdag) was Nouri jarig, hij werd 29. Een dag later wordt Bosz tijdens een persconferentie bij PSV gevraagd hoe hij terugkijkt op de samenwerking met de middenvelder. De eerste gedachten van de trainer gaan daarbij uit naar 'de mens' Nouri. "Toen ik bij Ajax kwam was het al een groot talent, daar had iedereen het al over. Maar ik heb hem ook als mens leren kennen, dat jaar. Het was bijzonder hoe hij een verbinder was, ondanks dat hij heel jong was en heel klein was, hoewel dat niet hoeft uit te maken. Maar dat hij absoluut een verbinder was in het elftal, maar ook richting supporters en verschillende culturen. Het was gewoon een hele lieve jongen, ís gewoon een hele lieve jongen."

Bosz krijgt vervolgens de vraag of hij de beelden van Nouri nog weleens terugziet. "Nee, daar wil ik niet naar kijken. Ik vind dat moeilijk", zegt de trainer.