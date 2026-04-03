Live voetbal

Bosz wil beelden 'lieve jongen' Nouri nog altijd niet terugzien: 'Ik vind dat moeilijk'

3 april 2026, 13:55
Peter Bosz met Abdelhak Nouri bij Ajax in het seizoen 2016/17
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

PSV-trainer Peter Bosz vindt het nog altijd 'moeilijk' om beelden terug te zien van Abdelhak Nouri. In het seizoen 2016/17 gunde Bosz de middenvelder zijn debuut bij Ajax, na zijn vertrek kwam de loopbaan van Nouri op verdrietige wijze ten einde.

Bosz liet Nouri in september 2016 invallen in een bekerwedstrijd tegen Willem II. De jonge middenvelder kwam een kwartier voor tijd in het veld als vervanger van Hakim Ziyech en luisterde zijn debuut op door vlak voor tijd met een rake vrije trap de eindstand op 5-0 te bepalen. Nouri zou uiteindelijk vijftien officiële wedstrijden onder Bosz spelen. Aan het einde van het seizoen vertrok de trainer, waarna het onder Bosz' opvolger Marcel Keizer helemaal mis ging voor Nouri. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen zakte hij als gevolg van een hartstilstand in elkaar. Na reanimatie op het veld werd duidelijk dat hij door zuurstoftekort ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (donderdag) was Nouri jarig, hij werd 29. Een dag later wordt Bosz tijdens een persconferentie bij PSV gevraagd hoe hij terugkijkt op de samenwerking met de middenvelder. De eerste gedachten van de trainer gaan daarbij uit naar 'de mens' Nouri. "Toen ik bij Ajax kwam was het al een groot talent, daar had iedereen het al over. Maar ik heb hem ook als mens leren kennen, dat jaar. Het was bijzonder hoe hij een verbinder was, ondanks dat hij heel jong was en heel klein was, hoewel dat niet hoeft uit te maken. Maar dat hij absoluut een verbinder was in het elftal, maar ook richting supporters en verschillende culturen. Het was gewoon een hele lieve jongen, ís gewoon een hele lieve jongen."

Bosz krijgt vervolgens de vraag of hij de beelden van Nouri nog weleens terugziet. "Nee, daar wil ik niet naar kijken. Ik vind dat moeilijk", zegt de trainer.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
thump top 5

  • Gisteren, 16:25
5 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws