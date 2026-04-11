PSV vervult sportieve plicht en verslaat Sparta op Het Kasteel

Landskampioen PSV heeft zaterdagavond een niet al te lastige uitzege op Sparta Rotterdam geboekt: 0-2. In een duel dat in de eerste helft korte tijd moest worden stilgelegd tekenden en voor de treffers voor de ploeg van trianer Peter Bosz.

Bosz gunde Nick Olij nog geen debuut op Het Kasteel. De doelman gaat in de laatste weken van het seizoen nog wel debuteren voor de Eindhovenaren, zo verklapte de trainer deze week, maar dus niet tegen zijn vorige werkgever, want Matej Kovár stond 'gewoon' op het opstellingsformulier. Joey Veerman ontbrak daarop, wat leidde tot een basisplaats voor Noah Fernandez. Ricardo Pepi kreeg op zijn beurt de kans in de spits. Bij Sparta ontbrak Mitchell van Bergen in de selectie en zette trainer Maurice Steijn verdediger Bruno Martins Indi op de reservebank.

Voorafgaand aan het duel gaf Bosz aan dat hij er vanuit gaat dat zijn selectie over voldoende 'eergevoel' beschikt om de laatste vijf wedstrijden van het seizoen, waarin niets meer op het spel staat, winnend af te sluiten. Dat leek vanaf de aftrap wel snor te zitten. Al na twaalf seconden versierde Ismael Saibari uit de eerste de beste aanval een hoekschop. Ivan Perisic slingerde hem voor het doel, na een klutssituatie schoot Yarek Gasiorowski van dichtbij raak. De VAR constateerde echter dat Guus Til de bal vlak daarvoor op de arm had gekregen, en dus ging er een streep door de vroege goal van de Spanjaard.

Sparta was daardoor wel wakker geschud en kwam er in de minuten daarna een paar keer gevaarlijk uit. Ryan Flamingo moest ingrijpen toen Shunshuke Mito alleen op Kovár af ging en kreeg daarvoor geel van Alex Bos, waar het publiek en een deel van de Sparta-selectie rood ook op z'n plaats had gevonden. Een kwartier later ging Vito van Crooij na licht contact met diezelfde Flamingo naar de grond, maar Bos wuifde de roep om een tweede gele - en dus rode - kaart van de Spartanen gedecideerd weg.

Na een klein halfuur spelen was het PSV dat bijna op voorsprong kwam. Saibari schoot buiten bereik van Joël Drommel op de paal. Op dat moment hadden de meegereisde fans uit Eindhoven een grote hoeveelheid fakkels aangestoken in het uitvak, de flinke rookontwikkeling die daarmee gepaard ging zorgde ervoor dat Bos genoodzaakt was om het spel enkele minuten stil te leggen. Eenmaal weer begonnen kreeg Pepi een enorme kans om de score te openen, maar na breedleggen van Fernandez kreeg de Amerikaan de bal niet tussen de palen. Nadat Mito en Perisic kansjes onbenut hadden gelaten, was het op slag van rust alsnog raak. Til zette voor vanaf rechts, Pepi knikte de bal bij de tweede paal met een stuit achter Drommel: 0-1.

Waar er de eerste helft voldoende gebeurde, begon het tweede bedrijf bijzonder kalm. Pas na twintig minuten ontstond de eerste echte kans, en dat was gelijk een hele grote. Joshua Kitolano kreeg een voorzet helemaal vrijstaand voor zijn voeten, maar schoot van schrik recht op Kovár. Bos trok ondertussen de ene na de andere gele kaart voor spelers van PSV, zonder dat er nou echt sprake was van een harde wedstrijd. Voor twee van hen; Fernandez en Paul Wanner, betekende dat een schorsing voor het duel met PEC Zwolle van komende donderdag.

Sparta wist na die grote kans van Kitolano niet echt een vuist meer te maken. Bij PSV leek het heilige vuur ook wel gedoofd, maar tien minuten voor tijd was daar de beslissing. Na een kansje voor Sparta-invaller Casper Terho ging het ineens hard. De eveneens ingevallen PSV'er Couhaib Driouech zag Saibari vertrekken en verstuurde een uitstekende hoge bal, die na een stuit door Saibari uit de lucht achter Drommel werd geschoten: 0-2. Daarmee was het pleit beslecht. Bosz liet in de slotfase de jonge Fabian Merién (17), als vervanger van Flamingo, nog debuteren. Myron Boadu, die Pepi was komen aflossen, raakte in de slotseconden nog van dichtbij de lat met een kopbal. Aan de andere kant schoot Giannino Vianello in de allerlaatste seconde nog hard op de paal, waardoor het bij 0-2 bleef.