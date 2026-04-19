Kenneth Perez ziet vreemd interview van Kees Smit: 'Wat heeft hij te klagen?'

19 april 2026, 22:52
AZ-middenvelder Kees Smit
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Kenneth Perez heeft zondagavond met stijgende verbazing gekeken naar een interview van AZ-middenvelder Kees Smit. De jongeling had volgens de analist een opmerkelijk gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay Junior.

Smit ging na de met 5-1 gewonnen bekerfinale tegen NEC in op de publieke opinie over hem als voetballer: "Ze mogen allemaal blijven schrijven, maar vanavond ben ik gewoon blij dat we hebben gewonnen. Ik lees ook allemaal dingen en uiteindelijk heb ik daar niet zoveel invloed op. Ik moet gewoon goed spelen, dat probeer ik elke week weer te doen. Soms gaat het even wat minder, maar ik blijf wel gewoon doorgaan.”

De middenvelder vervolgde: "Natuurlijk krijg ik ook de positieve verhalen mee, dat geeft me vertrouwen. Ik ben daar wel blij mee. Of ik het pittig heb gehad? Nou, dat wil ik niet zeggen. Mensen hebben altijd een mening en die kan goed of slecht zijn, maar ik heb er niet heel veel last van hoor."

Zodra Kraay het interview heeft afgerond, schiet Kenneth Perez in de lach: “Ik begreep hier helemaal niets van, eerlijk gezegd. Hij krijgt alleen maar complimenten! Heel vaak is het wel zo dat één keer kritiek zwaarder weegt dan twintig keer complimenten.”

De Deense analist snapt de klachten van Smit over vermeende kritiek totaal niet: "Ik snap niet waarover hij te klagen heeft. Hij heeft zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal en de meeste mensen zijn over het algemeen zeer positief over zijn ontwikkeling. Hij mag het WK gaan spelen en gaat een mooie transfer maken.”

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
24
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

