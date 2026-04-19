Lee-Roy Echteld kon na afloop van de overtuigende 5-1 overwinning in de bekerfinale zijn geluk nauwelijks verbergen. Voor de camera van ESPN blikte de trainer van AZ terug op een avond waarop alles samenkwam: een perfect uitgevoerd strijdplan, individuele uitblinkers én een bekroning voor het werk van de club.

Met een knipoog reageerde Echteld op de keuze om donderdag tegen Shakhtar Donetsk enkele spelers rust te geven. “We waren uitgerust hè”, grapte hij, doelend op de frisheid waarmee zijn ploeg voor de dag kwam in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Die energie vertaalde zich direct naar het veld, waar AZ volgens de trainer precies uitvoerde wat vooraf was bedacht. “Ik ben heel blij dat we op deze manier hebben kunnen spelen vandaag. Het plan was heel duidelijk hoe we wilden spelen en dat lukte. Ik vind NEC een geweldige ploeg, maar we hebben ze vandaag op de juiste manier bestreden.”

Hoewel de eindstand anders doet vermoeden, kende AZ zeker lastige fases in de wedstrijd. “In de eerste helft hadden we het ook gewoon moeilijk bij vlagen, maar we herpakten ons goed. In de tweede helft hebben we ze goed weggecounterd. Heel mooi voetballen tegen hun gaat het niet, dus dan moet je het op deze manier doen.”

Dat het uiteindelijk uitmondde in een ruime overwinning, maakte het voor Echteld des te mooier. “Het meest heb ik genoten van de overwinning. Als je NEC met 5-1 kan verslaan, dan ben je gewoon heel blij.” Daarbij had hij ook oog voor technisch directeur Max Huiberts. “Ook voor hem natuurlijk, dat hij zijn tijd hier kan afsluiten met een prijs.”

Een van de opvallende namen in de basis was Elijah Dijkstra. De jonge speler maakte indruk en kreeg daarvoor lof van zijn trainer. “Hij was een beetje verbaasd dat hij in de basis mocht starten vandaag, maar ik vond dat hij het gewoon had verdiend.”

Volgens Echteld speelde ook de druk een rol bij de tegenstander. “Je ziet dat bij hun de spanning was toegeslagen. Een Önal die het hele seizoen fit is en nu ineens met kramp eraf moet. Bekerfinales zijn toch andere wedstrijden.”

Ook aanvoerder Jordy Clasie kreeg een speciaal moment. De middenvelder, die dit seizoen niet altijd negentig minuten kon maken, stond er in de finale. “Hij heeft nog geen hele wedstrijd gespeeld en als hij dan zo op het veld staat… Dat is voor hem natuurlijk fantastisch. Dat maakt het seizoen goed.”

Over zijn eigen toekomst bleef Echteld zoals verwacht op de vlakte. “Het klinkt misschien cliché, maar ik ben er tot nu toe niet mee bezig geweest. Iedereen kent mijn ambities. Ik denk dat ik er tot nu toe alles uit heb gehaald wat mogelijk was en we hebben nog vier wedstrijden.”

Voor nu overheerst vooral de trots in Alkmaar. AZ kroonde zich met overtuiging tot bekerwinnaar en deed dat op een manier die perfect paste bij de visie van hun trainer: duidelijk, effectief en zonder franje wanneer dat nodig is.