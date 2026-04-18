Besiktas doet Souffian El Karouani zeer lucratief salarisaanbod

18 april 2026, 21:27
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Souffian El Karouani staat in de belangstelling van Besiktas. Volgens Fanatik heeft de Turkse grootmacht zich officieel gemeld bij de linksback van FC Utrecht, die in Istanbul een riant salaris kan gaan opstrijken.

El Karouani is bij FC Utrecht in het bezit van een aflopend contract. De 25-jarige linkervleugelverdediger leek in de winterse transferperiode naar Olympique Marseille te verkassen, maar een transfer ketste toen af op het laatste moment.

El Karouani zal zijn contract bij FC Utrecht vermoedelijk niet gaan verlengen en kan na dit seizoen dus transfervrij uitkijken naar een nieuwe werkgever. Fanatik, de grootste sportkrant van Turkije, meldt zaterdag dat Besiktas zijn zinnen heeft gezet op de zomerse komst van de linksback en nu ook doorpakt.

Een delegatie van Besiktas zou inmiddels al met de zaakwaarnemer van El Karouani gesproken hebben en heeft naar verluidt een riant aanbod neergelegd. De Marokkaans international kan in drie jaar tijd negen miljoen euro gaan verdienen bij de huidige nummer vier van de Süper Lig. Of dit inclusief tekenbonus is, verduidelijk Fanatik niet.

El Karouani is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van FC Utrecht. Hij speelde tot dusver 113 wedstrijden voor de Domstedelingen, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 28 assists.

Souffian El Karouani

FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
28
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

