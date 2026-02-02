lijkt deze winter toch niet op weg naar Olympique Marseille. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf gaat FC Utrecht er niet vanuit dat hij spoedig vertrekt. Foot Mercato meldt dat de linksback het komende halfjaar in Stadion Galgenwaard blijft en dan naar Al Qadsiah uit Saudi-Arabië gaat.

El Karouani beschikt bij FC Utrecht over een aflopend contract, dus moeten de Domstedelingen hem verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Maandag meldde L’Équipe dat de verdediger dicht bij een stap naar Olympique Marseille was, dat een bedrag van drie miljoen euro en een doorverkooppercentage van vijftien procent voor hem overheeft.

Volgens Kapteijns klopt dit echter niet. De ploeg van Ron Jans had maandag een hersteltraining op het programma staan en El Karouani was ‘gewoon’ aanwezig. Door een lichte blessure heeft hij hier niet aan deelgenomen, maar de Marokkaan is wel op de club. “Een spoedig vertrek naar Frankrijk wordt niet verwacht.”

Dat nieuws wordt ondersteund door Foot Mercato, dat claimt dat El Karouani het seizoen af gaat maken bij FC Utrecht. De Franse website weet dat de vleugelverdediger daarna transfervrij de overstap gaat maken naar het Saudische Al Qadsiah. De international zou zelfs zijn handtekening al hebben gezet in het Midden Oosten.