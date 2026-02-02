Live voetbal 1

‘El Karouani toch niet naar Marseille, zomerse overstap naar Saudi-Arabië’

El Karouani
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 februari 2026, 15:29

Souffian El Karouani lijkt deze winter toch niet op weg naar Olympique Marseille. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf gaat FC Utrecht er niet vanuit dat hij spoedig vertrekt. Foot Mercato meldt dat de linksback het komende halfjaar in Stadion Galgenwaard blijft en dan naar Al Qadsiah uit Saudi-Arabië gaat.

El Karouani beschikt bij FC Utrecht over een aflopend contract, dus moeten de Domstedelingen hem verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Maandag meldde L’Équipe dat de verdediger dicht bij een stap naar Olympique Marseille was, dat een bedrag van drie miljoen euro en een doorverkooppercentage van vijftien procent voor hem overheeft.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kapteijns klopt dit echter niet. De ploeg van Ron Jans had maandag een hersteltraining op het programma staan en El Karouani was ‘gewoon’ aanwezig. Door een lichte blessure heeft hij hier niet aan deelgenomen, maar de Marokkaan is wel op de club. “Een spoedig vertrek naar Frankrijk wordt niet verwacht.”

Dat nieuws wordt ondersteund door Foot Mercato, dat claimt dat El Karouani het seizoen af gaat maken bij FC Utrecht. De Franse website weet dat de vleugelverdediger daarna transfervrij de overstap gaat maken naar het Saudische Al Qadsiah. De international zou zelfs zijn handtekening al hebben gezet in het Midden Oosten.

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
18
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Heerenveen
20
1
25
11
Fortuna
21
-5
25
12
Utrecht
20
3
24
13
Excelsior
21
-15
23
14
Go Ahead
20
-3
22

Complete Stand

