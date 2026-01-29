FC Utrecht sluit dramatische Europese campagne af met typerende nederlaag in Glasgow

FC Utrecht heeft een dramatische Europa League-campagne op typerende wijze afgesloten. De ploeg van Ron Jans begon belabberd tegen Celtic en kwam die slechte start niet meer te boven. Uiteindelijk stond er een 4-2 nederlaag op het scorebord.

FC Utrecht schoot in Glasgow dramatisch uit de startblokken. Na negentien minuten stond het namelijk al 3-0 voor de thuisploeg. Een voorzet van Kieran Tierney (ex-Arsenal) werd in de zesde minuut simpel binnengetikt door Benjamin Nygren, waarna de Domstedelingen een paar minuten later zichzelf de das omdeden. Vasilios Barkas speelde een inspeelpass op Mike van der Hoorn te zacht in, waarna Nygren er tussen kon komen. Hij legde de bal voor de goal, waar Nick Viergever deze in eigen doel deponeerde.

Het was Mees de Wit die zijn team vervolgens probeerde op te peppen na de twee vroege tegendoelpunten, maar het was juist hij die in de fout ging voor de 3-0. In de eigen zestien sprong hij met beide armen vooruit, waarna Auston Trusty de bal op zijn rechterarm kopte. De penalty werd simpel binnengeschoten door Arne Engels: 3-0.

Utrecht, dat dit seizoen weinig heeft mogen juichen in Europa, leek in een nachtmerrie te zijn beland. Celtic nam echter gas terug en liet de Nederlanders op adem komen. Bij de eerste de beste keer kan FC Utrecht vervolgens in de buurt van Kasper Schmeichel kwam, was het gelijk raak. Uitgerekend De Wit maakte zijn fout goed met een prachtig schot van afstand.

In de tweede helft probeerde de uitploeg nog wel wat goed te maken, maar het kwaad leek al geschied. Celtic hield de voorsprong eenvoudig intact en de uitploeg kon niet echt een vuist maken. Toen Can Bozdogan en Souffian El Karouani de ploeg inkwamen, veranderde dat wel iets. Uit een corner in de 62e minuut voor Celtic volgde een gevaarlijke counter waar de linksback aan de basis van stond. Via El Karouani stuurde Gjivai Zechiël Adrian Blake diep, die met een afstandspoeier de 3-2 op het scorebord zette.

Lang kon Utrecht echter niet genieten van de aansluitingstreffer: binnen vier minuten kopte Auston Trusty alweer een corner achter Barkas. Dat doelpunt deed echter wel eer aan de verhoudingen, aangezien Celtic over de hele wedstrijd gezien duidelijk superieur was. Het zou uiteindelijk ook bij 4-2 blijven, wat een typische laatste uitslag is in een dramatische Europese campagne. Zo neemt Jans op trieste wijze afscheid van de Europa League.