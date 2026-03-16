Chelsea heeft van de Premier League een boete van 12,4 miljoen euro en een voorwaardelijk transferverbod opgelegd gekregen, zo meldt de Engelse competitie. De Londenaren worden bestraft voor overtredingen die zijn begaan tussen 2011 en 2018 onder voormalig eigenaar Roman Abramovic.

In september maakte de Premier League bekend dat het 74 aanklachten had ingediend tegen Chelsea. De Londenaren zouden in de periode waarin Abramovic eigenaar van de club was verschillende regels rondom zaakwaarnemers, tussenpersonen en investeringen door derden hebben overtreden. De afgelopen periode hebben er twee tuchtprocessen gelopen tegen Chelsea, die inmiddels zijn afgerond.

De Premier League meldt dat er ‘twee sanctieovereenkomsten zijn bekrachtigd door een onafhankelijke commissie’ en dat Chelsea een boete van 12,4 miljoen euro heeft geaccepteerd voor het schenden van de eerder genoemde regels. Daarnaast mogen The Blues negen maanden lang geen jeugdspelers aantrekken en is er een voorwaardelijk transferverbod voor een jaar opgelegd voor het eerste elftal. Deze voorwaardelijke straf heeft een looptijd van twee jaar: gaat Chelsea in die tijd opnieuw de fout in, kan het verbod alsnog ingaan.

In het onderzoek werd gekeken naar betalingen van derden aan spelers, niet-geregistreerde zaakwaarnemers en andere betrokkenen die niet gemeld zouden zijn. Hierbij werd onder meer gekeken naar transfers van Samuel Eto’o, Eden Hazard en Willian. Chelsea had ook een puntenstraf kunnen krijgen voor de overtredingen, maar de commissie besloot het bij financiële en disciplinaire straffen te houden.