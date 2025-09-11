Live voetbal

Engelse voetbalbond dient 74 aanklachten in tegen Chelsea

Chelsea met WK voor clubs-trofee en Donald Trump
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
11 september 2025, 15:37   Bijgewerkt: 15:55

De FA heeft 74 aanklachten ingediend tegen Chelsea, zo maakt de Engelse voetbalbond donderdag bekend in een statement. De vermeende overtredingen zouden allen betrekking hebben op de regels voor zaakwaarnemers, tussenpersonen en investeringen door derden.

Chelsea was tussen 2003 en 2022 in handen van de Russische oligarch Roman Abramovich. Hij verkocht de club aan een consortium onder leiding van de Amerikaan Todd Boehly en de private-equityfirma Clearlake Capital. De Londense topclub riskeert nu een straf van de voetbalbond, aangezien de FA 74 aanklachten heeft ingediend tegen Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

Alle vermeende overtredingen zouden zijn begaan in de periode tussen 2009 en 2022, toen Abramovich het voor het zeggen had op Stamford Bridge. Daarbij zou Chelsea met name in seizoen 2010/11 en 2015/16 de fout in zijn gegaan. Alle aanklachten hebben betrekking op de regels rondom het werken met zaakwaarnemers, tussenpersonen en investeringen van derden bij het aantrekken van spelers.

Chelsea heeft middels een verklaring gereageerd op de aanklachten van de FA. "Tijdens een grondig onderzoek voorafgaand aan het afronden van de overnamen, kwamen de nieuwe eigenaren achter een mogelijk incomplete financiële boekhouding. Direct na het afronden van de aankoop heeft de club dit gemeld aan alle relevante autoriteiten, waaronder de FA."

➡️ Meer Chelsea nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gakpo Timber Arsenal Liverpool

Bonje tussen Oranje-sterren? Timber verklaart opvallend incident met Gakpo tijdens Engelse kraker

  • do 4 september, 07:44
  • 4 sep. 07:44
Liverpool-speler Dominik Szoboszlai

Szoboszlai redt Liverpool met waanzinnige vrije trap tegen Arsenal

  • zo 31 augustus, 19:26
  • 31 aug. 19:26
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga maakt na horrorwedstrijd Ajax een opvallende trip: 'À la Steijn?'

  • zo 31 augustus, 18:52
  • 31 aug. 18:52
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Liverpool
3
4
9
2
Chelsea
3
6
7
3
Arsenal
3
5
6
4
Tottenham
3
4
6
5
Everton
3
2
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel