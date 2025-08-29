Xavi Simons kiest niet voor Chelsea, maar verkast voor 60 miljoen naar Tottenham

Tottenham Hotspur heeft officieel binnen. De Engelse club heeft de 22-jarige international van het Nederlands elftal vrijdagavond gepresenteerd. Er zou zo'n zestig miljoen euro gemoeid zijn met de deal.

De toekomst van Simons hield de gemoederen deze zomer flink bezig. Lange tijd leek de Nederlander op weg naar Chelsea, maar woensdag werd duidelijk dat The Blues plots concurrentie uit eigen stad zouden krijgen. Ook Tottenham zou Simons namelijk dolgraag aan de selectie toevoegen. De Spurs hebben in korte tijd flink doorgepakt.

Vrijdagavond werd de transfer, nadat in de media al duidelijk werd dat Simons de overstap naar Tottenham Hotspur zou maken, wereldkundig. De middenvelder heeft een contract getekend tot 2030, met een optie tot 2032.

Simons heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al een indrukwekkend rijtje clubs achter zijn naam. De zoon van oud-profvoetballer Regilio Simons doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar verruilde die club in 2019 voor Paris Saint-Germain. PSV stuntte in 2022 door Simons transfervrij over te nemen van de Franse grootmacht, maar PSG haalde hem door een clausule in zijn contract een jaar later voor 'slechts' vier miljoen euro terug naar Parijs. Simons werd vervolgens op huurbasis gestald bij RB Leipzig, dat de aanvallende middenvelder in januari 2025 voor vijftig miljoen euro definitief inlijfde. De afgelopen twee seizoenen kwam Simons tot 78 officiële wedstrijden namens Die Roten Bullen, waarin hij goed was voor 22 goals en 24 asssists.