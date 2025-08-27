Live voetbal

'Xavi Simons kan transfer naar Chelsea mogelijk vergeten'

Foto van RB Leipzig-speler Xavi Simons
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
27 augustus 2025, 12:16

De transfer van Xavi Simons naar Chelsea staat mogelijk op losse schroeven. De 22-jarige rechtspoot leek hard op weg naar The Blues, maar kan die stap mogelijk op zijn buik schrijven. Inmiddels heeft Tottenham Hotspur zich bij het rijtje kandidaten gevoegd en de Spurs zijn bereid om de deal te kapen, zo weet BILD.

Simons wil RB Leipzig deze zomer graag verlaten. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler wil dolgraag spelen in de Champions League, iets wat bij de Duitse club niet mogelijk is. Leipzig wist zich namelijk niet te plaatsen voor het miljardenbal. Hoewel Simons dolgraag wil vertrekken, stond hij vorige week vrijdag wel in de basis voor het duel met Bayern München. Het werd voor Simons en co een avond om snel te vergeten. Der Rekordmeister droogde Die Roten Bullen met liefst 6-0 af.

Simons is de voorbije weken al in verband gebracht met Bayern München en Chelsea, waarbij laatstgenoemde het meest concreet zou zijn, maar tot een transfer kwam het nog niet. De Oranje-international zou zelf wel oren hebben naar een transfer naar The Blues, maar Chelsea moet eerst verkopen alvorens het actie kan ondernemen. BILD schetst zelfs dat Chelsea Simons alleen wil kopen als er sprake is van een ruildeal, iets waar Leipzig niets voor voelt.

Inmiddels houdt Tottenham Hotspur de situatie nauwlettend in de gaten. BILD schrijft dat de club van Micky van de Ven hoopt om de transfer te kapen. Naar verluidt gaat Spurs zich binnenkort melden bij Leipzig in de hoop om Simons te kunnen verleiden. Daarnaast is er ook nog altijd de belangstelling van Bayern München, alleen wil de Duitse topclub Simons alleen op huurbasis overnemen. Daar voelt Leizpig echter niets voor.

0 reacties

